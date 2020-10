Oroscopo 23 ottobre 2020: i pronostici di oggi

Buongiorno e ben ritrovati, siamo pronti a occuparci nuovamente di stelle per sapere l’andamento della giornata. Per questo, vi presentiamo subito il nuovo oroscopo di oggi.

Ecco i pronostici di oggi, 23 ottobre 2020, con le novità rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 23 ottobre: Ariete

È probabile che presto arriveranno i soldi degli investimenti precedenti. Qualcosa di importante al lavoro può essere tenuto in secondo piano poiché hai altre priorità. Prendere precauzioni sarà un passo nella giusta direzione per mantenere una buona salute.

Oroscopo 23 ottobre: Toro

È probabile che fare compromessi sul fronte interno renda le cose più facili per tutti. È previsto un periodo eccellente per un lungo viaggio. Avrai l’energia per raddoppiare i tuoi sforzi sul fronte accademico ed eccellere.

Oroscopo 23 ottobre: Gemelli

La soddisfazione totale è in serbo per chi ha acquistato un elettrodomestico. È probabile che coloro che vogliono sposarsi godano di un lungo corteggiamento.

Oroscopo 23 ottobre: Cancro

È probabile che un aumento di stipendio e vantaggi ti sollevi il morale. È probabile che qualcosa di cui sei preoccupato al lavoro riesca a dare un grande senso di sollievo. Non indulgere in eccessi se vuoi mantenere intatta la tua salute.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 23 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 ottobre: Leone

Qualcuno potrebbe cercarti di portare a termine un lavoro in sospeso a casa. Un viaggio emozionante pianificato per il futuro vi terrà tutti entusiasti. Sono previsti risultati incoraggianti sul fronte accademico.

Oroscopo 23 ottobre: Vergine

È probabile che aiutare qualcuno in difficoltà sarà molto apprezzato. Sbarazzati del malinteso con il coniuge o potrebbe minacciare di rovinare l’atmosfera domestica.

Oroscopo 23 ottobre: Bilancia

È probabile che le quote in sospeso vengano ricevute oggi. Ti troverai in una posizione molto più forte di prima sul fronte professionale. Riuscirai a stare un passo avanti al malessere!

Oroscopo 23 ottobre: Scorpione

Sul fronte interno, è probabile che tu ritorni con la stessa moneta ciò che dai. È probabile che vivrai un grande momento viaggiando oggi, soprattutto all’estero. Sentirsi paranoici riguardo a un accordo immobiliare potrebbe non essere priva di fondamento, quindi resta vigile.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 23 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 ottobre: Sagittario

Accademicamente, non avrai molto di cui preoccuparti. Un incontro casuale con qualcuno del sesso opposto mostra tutti i segni di trasformarsi in una storia d’amore in erba.

Oroscopo 23 ottobre: Capricorno

Il fronte finanziario è destinato a diventare forte per alcuni investitori. Potresti impiegare più tempo del necessario per completare un lavoro. La salute rimane soddisfacente, ma dovrai guardarti dagli eccessi.

Oroscopo 23 ottobre: Acquario

Succederà molto sul fronte familiare. Qualcuno potrebbe deliziarti invitandoti a fare un viaggio. Non siglare nessun accordo sulla proprietà oggi. Riuscirai ad affermarti sul fronte accademico e trarne vantaggio.

Oroscopo 23 ottobre: Pesci

È probabile che la tua natura utile venga alla ribalta e ti faccia guadagnare un’immensa benevolenza. Trovare il tempo per stare con il partner non rappresenterà molte difficoltà oggi, quindi preparati per un momento piacevole.

Aggiornamento ore 9.00