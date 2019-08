Oroscopo 24 agosto 2019: le previsioni del giorno

Ecco l’oroscopo per la giornata di sabato 24 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 23 agosto 2019.

Oroscopo 24 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 24 agosto: Ariete

Smetti di giocare ai bordi e rimani bloccato in ciò che deve fare nella tua vita. Il sole che si sposta nell’area di lavoro della tua carta domani significa che ora devi tirarti giù e fare le piccole cose che possono realizzare i tuoi grandi sogni.

Oroscopo 24 agosto: Toro

Le prossime tre o quattro settimane possono essere e dovrebbero essere seriamente speciali. Sii avventuroso, coraggioso e cerca sempre di essere il migliore in qualunque cosa tu stia facendo. Nulla è al di là di te ora Toro, quindi accetta niente di meno che eccellenza.

Oroscopo 24 agosto: Gemelli

Le questioni familiari saranno ancora più importanti del solito oggi e durante il fine settimana e anche se sei il tipo di Gemelli a cui non piacciono le piccole questioni quotidiane, dovrai comunque essere coinvolto. Premiati con un po ‘di qualità “me time” in seguito.

Oroscopo 24 agosto: Cancro

Se tendi a vedere ogni situazione in cui sei coinvolto come una battaglia da vincere, allora, inevitabilmente, attirerai il tipo di persone e il tipo di eventi che soddisfano le tue aspettative. Prova a parlare con le persone invece di combattere con loro il cancro!

Oroscopo 24 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 24 agosto: Leone

Il Sole lascia oggi il tuo segno di nascita ma non è necessario che tu lasci la città o che ti arrenda a ciò che hai fatto. Dovresti, tuttavia, iniziare a rallentare un po ‘e prendere la vita a un ritmo più tranquillo – in ogni caso sedato secondo gli standard Leo!

Oroscopo 24 agosto: Vergine

Ogni giorno può essere un nuovo inizio e come il Sole si unisce a Marte nel tuo segno di nascita oggi puoi e devi iniziare un nuovo capitolo nella tua vita. Dimentica tutto ciò che è accaduto prima: l’unica cosa che conta ora è ciò che fai dopo.

Oroscopo 24 agosto: Bilancia

Fai uno sforzo consapevole per guardare al lato positivo della vita. Dato che c’è un accumulo di attività cosmica nell’area più sensibile della tua carta, potresti facilmente deprimerti dello stato del mondo, ma non è necessario: tutto andrà bene.

Oroscopo 24 agosto: Scorpione

Non dovresti avere problemi a lavorare con le persone, anche con quelle che potresti non essere sempre state d’accordo con te in passato. Il sole nell’area di amicizia della tua carta nelle prossime settimane ti ispirerà a essere coinvolto con coloro che condividono i tuoi sogni.

Oroscopo 24 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 24 agosto: Sagittario

Le questioni personali e professionali devono essere tenute ben separate nelle prossime settimane. Ci saranno molte opportunità per te sul fronte del lavoro, ma devi anche trovare il tempo per la famiglia e le persone care. Tutto il lavoro e niente gioco è una ricetta per il conflitto.

Oroscopo 24 agosto: Capricorno

Dovresti sentirti come un milione di dollari ora che il Sole si è unito a Marte e Venere in una delle migliori aree della tua carta. Fai di tutto per divertirti e non aver paura delle nuove avventure. Certamente non parteciperai da solo.

Oroscopo 24 agosto: Acquario

Se hai vissuto oltre i tuoi mezzi fino a tardi, ciò che accade durante la prossima settimana o giù di lì chiarirà abbondantemente che è tempo di stringere la cintura. Puoi comunque divertirti, ma non puoi più pagare una fortuna. Oroscopo 24 agosto: Pesci

Farai molti amici, e forse uno o due nemici, nelle prossime settimane mentre sia il Sole che Marte si muovono attraverso il tuo segno opposto. Ancora più importante, gli eventi ti ricorderanno che condividi il pianeta con altre persone. Non sei mai solo.

