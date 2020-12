Oroscopo 24 dicembre 2020: i pronostici di oggi

Ben ritrovati, cari amici, per questa importante giornata, ancora una volta scandita dai movimenti degli astri. Scopriamo tutti i dettagli con il nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 24 dicembre 2020, con quello che cambia rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 24 dicembre: Ariete

Aiuterai un collega al lavoro. Un ritardo nell’inizio del viaggio minaccia di sconvolgere il tuo programma.

Oroscopo 24 dicembre: Gemelli

La tua vita sentimentale appare in crisi. La famiglia viene prima per te e probabilmente li farai sorridere oggi.

Oroscopo 24 dicembre: Cancro

È probabile che le questioni relative alla proprietà vengano risolte a tuo favore. Qualcuno vicino potrebbe farti visita e illuminare la tua giornata.

Oroscopo 24 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 24 dicembre: Leone

Trascurare la salute può essere costoso, quindi dai la priorità. Le buffonate di un membro della famiglia possono diventare fonte di preoccupazione.

Oroscopo 24 dicembre: Vergine

Le cose si muovono senza intoppi al lavoro mentre procedi costantemente verso il completamento di un progetto.

Oroscopo 24 dicembre: Bilancia

Un’impresa in perdita può diventare redditizia e migliorare la tua situazione finanziaria. Chi è nuovo alla guida potrebbe dover rimanere ancora più vigile oggi.

Oroscopo 24 dicembre: Scorpione

È probabile che i tuoi sforzi instancabili ti portino alla pari con gli altri sul fronte professionale o accademico.

Oroscopo 24 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 24 dicembre: Sagittario

È probabile che alcuni di voi diventino orgogliosi proprietari di una proprietà. Coloro che aspettano il romanticismo possono pretendere molto!

Oroscopo 24 dicembre: Capricorno

Le preoccupazioni finanziarie diventano una cosa del passato mentre cerchi nuove strade per guadagnare.

Oroscopo 24 dicembre: Acquario

Saranno necessari sforzi per mantenere la salute in carreggiata. Un collega può rivelarsi una grande risorsa per aiutare a risolvere le attività in sospeso.

Oroscopo 24 dicembre: Pesci

Un cambiamento nell’atteggiamento dei genitori o del partner sarà molto gradito. Una vacanza è in programma e si rivelerà molto emozionante.

