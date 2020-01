Oroscopo 24 gennaio 2020: i pronostici di domani

Andiamo subito a farci un’idea su quello che accadrà con le previsioni del 24 gennaio 2020. Considerando come si sta configurando il cielo e i suoi protagonisti, possiamo trarre già delle indicazioni importanti e ottenere consigli a seconda del segno zodiacale.

Come rapportarsi alla giornata, in base all’oroscopo del 24 gennaio 2020 e cosa cambia rispetto alle previsioni di oggi? Vediamo cosa dice la nostra redazione e confrontiamo tutto con l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo 24 gennaio: Ariete

Non devi permettere che le tue parole siano distorte da altre persone. Il motivo per cui stanno cercando di farti sembrare cattiva è perché temono che tu stia andando troppo avanti rispetto a loro nella posta in gioco della popolarità – e hanno ragione, lo sei.

Oroscopo 24 gennaio: Toro

Ti preoccupi di qualcosa che semplicemente non vale la pena. Il collegamento Sole-Urano di oggi rende gli errori minori molto peggiori di quello che sono, quindi rilassati e accetta che in ogni vita debba cadere un po ‘di pioggia – e che il Sole risplenda presto.

Oroscopo 24 gennaio: Gemelli

Voci di ogni sorta di voci al momento e non saresti umano se non credessi che alcune di esse potrebbero essere vere. Ma anche se lo sono, cosa puoi fare al riguardo? Niente. Quindi ignorali tutti e fai le tue cose.

Oroscopo 24 gennaio: Cancro

Va bene essere ottimisti riguardo ai soldi, ma non essere così rilassati sulla situazione del flusso di cassa che rischi di non essere pagato ciò che meriti o, peggio ancora, di pagare più ad altre persone di quanto meritino. Controlla i tuoi soldi, non lasciarti controllare.

Oroscopo 24 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 24 gennaio: Leone

Potrebbe essere saggio non prendere tutto ciò che vedi o senti al valore nominale oggi. Non che nessuno stia cercando di mentirti, ma con il Sole in contrasto con Urano potrebbero esserci interruzioni inaspettate che cambiano l’intera dinamica di ciò che sta accadendo.

Oroscopo 24 gennaio: Vergine

Devi sembrare fiducioso oggi, anche se potresti non sentire altro. Se permetti ai rivali di vedere che non sei del tutto sicuro di ciò che stai facendo, potrebbero decidere di trarre vantaggio da questo fatto e farti sentire ancora meno sicuro di prima.

Oroscopo 24 gennaio: Bilancia

Se non prendi nulla di troppo sul serio oggi, non andrai molto lontano e potresti persino scoprire che il romanticismo è meglio che mai. Con Venere, il tuo sovrano, collegato gentilmente a Giove, il tuo grande cuore attirerà sia le cose buone che le persone buone a modo tuo.

Oroscopo 24 gennaio: Scorpione

Ci sono stati momenti in cui ti sei chiesto se forse l’universo ti stava rendendo le cose difficili per il divertimento, ma ora puoi vedere che ti stava incoraggiando a dare del tuo meglio per una buona ragione. La grande sfida di oggi non ti deluderà affatto.

Oroscopo 24 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 24 gennaio: Sagittario

I piani di viaggio potrebbero essere interrotti oggi, ma non c’è molto che tu possa fare al riguardo, quindi stai calmo e prendi eventi man mano che arrivano. Hai davvero bisogno di essere in movimento? In caso contrario, trova il modo di divertirti dove sei già.

Oroscopo 24 gennaio: Capricorno

Pensa attentamente prima di impegnarti in qualcosa di natura finanziaria nelle prossime 24 ore. Un collegamento Sole-Urano avverte che anche un piccolo grado di impulsività da parte tua potrebbe avere conseguenze di vasta portata, alcune delle quali potrebbero colpire la tua tasca.

Oroscopo 24 gennaio: Acquario

L’approccio diretto potrebbe non essere l’approccio migliore oggi, anche nelle situazioni che si desidera affrontare il più rapidamente possibile. I pianeti suggeriscono che farai meglio se incontrerai un problema da un’angolazione piuttosto che scontrarti con esso frontalmente.

Oroscopo 24 gennaio: Pesci

Dovrai ripensare i tuoi piani nelle prossime 24 ore, cosa in cui non ti divertirai molto, ma i pianeti avvisano se prosegui nello stesso modo di prima che consumerai molta energia non andando da nessuna parte. Va bene cambiare rotta, non è un crimine.

