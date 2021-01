Oroscopo 24 gennaio 2020: i pronostici di oggi

Buona domenica a tutti, anche in questo giorno di festa non ci facciamo mancare la consueta analisi del nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 24 gennaio 2020, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 24 gennaio: Ariete

Non rimproverarti per non aver afferrato un concetto che gli altri professano di comprendere. Solo perché dicono di averlo capito non significa che lo facciano.

Il cielo aggiunge un’aura di mistica a tutto ciò che fai. Lascia che le persone leggano nelle cose ciò che possono. È più divertente in questo modo.

Oroscopo 24 gennaio: Gemelli

Ti viene offerto un lavoro dopo essere stato rifiutato da diverse persone. C’è qualcosa che non va? No. Stavi solo cercando la misura perfetta.

Oroscopo 24 gennaio: Cancro

Mantieni la fede. I semi piantati di recente produrranno un raccolto abbondante di opportunità nei prossimi 3 mesi.

Aggiornamento 6.00

Oroscopo 24 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 24 gennaio: Leone

Stai mettendo tutte le tue uova nello stesso paniere riponendo le tue speranze su una relazione? Può essere.

Oroscopo 24 gennaio: Vergine

Potresti essere perplesso dalle scelte che fai, ma le stelle in questo momento aumentano l’intelligenza emotiva.

Oroscopo 24 gennaio: Bilancia

La seduzione funziona in entrambi i modi. Assicurati di poter sentire il terreno sotto di te prima di procedere o scoprirai di essere fuori dalla tua profondità.

Oroscopo 24 gennaio: Scorpione

Un’avventura romantica è esattamente ciò che ci vuole. Non c’è niente di sbagliato in una cotta in ufficio se ti fa sentire di nuovo sedici anni.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 24 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 24 gennaio: Sagittario

È ora di smettere di riscrivere la storia e di imparare dal passato. Porta una mente e un cuore aperti e passerai da intermedio ad avanzato.

Oroscopo 24 gennaio: Capricorno

Ti senti a disagio quando un benefattore ti inonda di doni e lodi. Ma che male c’è se rende felice questa persona? Puoi sempre dire grazie.

Oroscopo 24 gennaio: Acquario

Questo è il momento perfetto per fondersi e acquisire. Questo vale sia per affari che per piacere.

Oroscopo 24 gennaio: Pesci

Nessuno può resisterti in questo periodo. Sei anche al tuo apice creativo. Dura fino al 6 marzo.

Aggiornamento ore 9.00