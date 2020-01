Oroscopo 24 gennaio 2020: i pronostici del giorno

Ecco che cosa succederà oggi secondo i pronostici del 24 gennaio 2020. Andando a vedere come si muovono i soggetti celesti, ne possiamo ottenere precise indicazioni per affrontare al meglio questa giornata.

Cosa ci prospetta dunque l’oroscopo del 24 gennaio 2020 e sarò meglio o peggio dell’oroscopo di ieri? Andiamo a vedere subito cosa succede secondo la redazione oppure attraverso l’analisi di Paolo Fox.

Oroscopo 24 gennaio: Ariete

Le relazioni sono a doppio senso. Proprio mentre lavori con i tuoi poteri di percezione per presentare il tuo io migliore e costruire la relazione, l’altra persona lavora allo stesso modo per ricevere le tue idee e soddisfare le tue aspettative.

Oroscopo 24 gennaio: Toro

Gli psicologi si riferiscono al “sé integrato” come è possibile per una creatura infinitamente complessa in un ambiente altrettanto complesso essere pienamente unita nel pensiero, nell’emozione e nell’azione. Tutto ciò che possiamo fare è il nostro meglio.

Oroscopo 24 gennaio: Gemelli

Evita quelli che non sanno scherzare. La mancanza di umorismo della sottigliezza del pensiero, sono avversi al rischio e la cosa peggiore è quella di diffondere la malattia della serietà che succhia l’anima.

Oroscopo 24 gennaio: Cancro

Sebbene i pensieri possano sfrecciare in una confusione incomprensibile, l’emozione che senti è la prova del loro contenuto. Rallenta, riavvolgi, indaga. È probabile che quei pensieri che producono tristezza non siano nemmeno veri.

Oroscopo 24 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 24 gennaio: Leone

Ruminerai su uno scambio. Certo, nel più grande schema delle cose forse questo scambio è insignificante con risultati senza conseguenze reali, eppure in qualche modo significa anche tutto.

Oroscopo 24 gennaio: Vergine

Puoi scegliere con chi trascorrere il tempo. Molte persone prendono il meglio di quelle che vedono intorno a loro. Avrai fortuna lanciando una rete molto più ampia.

Oroscopo 24 gennaio: Bilancia

Le persone che valgono si sporcheranno proprio come il resto, ma si prenderanno cura dei loro errori e cercheranno di fare ammenda. Chiunque cerchi di eliminare gli errori sotto il tappeto è una potenziale fonte di pericolo.

Oroscopo 24 gennaio: Scorpione

Tutti sono uguali in status e responsabilità, ma il gruppo non ci arriverà. Nessuno l’ha mai fatto. Ma qualsiasi cosa tu possa fare per sostenere le differenze sarà apprezzata.

Oroscopo 24 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 24 gennaio: Sagittario

Ci sono attacchi invisibili che ti catturano e sforzi che mantengono la tua attenzione rapita, anche se c’è così tanto altro a cui potresti prestare attenzione se lo desideri. Perché? Vedi se riesci a capirlo.

Oroscopo 24 gennaio: Capricorno

Per quanto riguarda questi pensieri che preferiresti non avere, non devi fuggire, combatterli o imbottigliarli. Evita di dar loro da mangiare come un brutto animaletto. Prova la distrazione. Non tutto deve essere trasformato in un viaggio emotivo.

Oroscopo 24 gennaio: Acquario

Non hai più paura della cosa che ti impediva di amare. Prenditi un momento per riconoscere la crescita e assorbire davvero com’è essere così, perché stai per avere un altro scatto.

Oroscopo 24 gennaio: Pesci

Continuerai inconsapevolmente solo a farti del male. Ciò che ritieni sia semplicemente la cosa giusta da fare nel momento sarà eroico e profondamente commovente per qualcun altro.

