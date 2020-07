Oroscopo 24 luglio 2020: le previsioni di domani

Eccoci qui nuovamente, per rimescolare le carte e affrontare le prospettive future in senso astrrologico, con il nostro oroscopo di domani.

Nell’articolo i pronostici di domani, 24 luglio 2020, con le variazioni fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 24 luglio: Ariete

Cogli l’occasione per rimediare a un errore. Potrebbe essere necessario soffrire di indignazione, ma è un piccolo prezzo da pagare per un clamoroso trionfo.

Oroscopo 24 luglio: Toro

Se sei così bravo a far sembrare un capo bello perché ottiene tutto il merito? Non lasciare che l’ego ti inciampi. Sii il potere dietro il trono.

Oroscopo 24 luglio: Gemelli

Di solito ti muovi lungo un sentiero difficile in amore. Tuttavia questa persona è fidanzata, quindi guardati le spalle.

Oroscopo 24 luglio: Cancro

Devi ridurre i tuoi obblighi. Ti sei già impegnato per più di quello che puoi fare. Le persone ti ringrazieranno più tardi.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 24 luglio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 24 luglio: Leone

Vecchi debiti o obbligazioni vengono a bussare. Questo non potrebbe essere più inopportuno. Fai quello che serve per risolverli. Non vuoi essere trattenuto.

Oroscopo 24 uglio: Vergine

Spesso esiti prima di prendere un impegno. Deriva dalla paura di regalare potere. Questo è qualcosa che imponi; non altro.

Oroscopo 24 luglio: Bilancia

Nati sotto il segno dell’armonia, tendi ad attirare tipi discordanti. Forniscono qualcosa con cui lavorare. Altrimenti sei rigorosamente a una nota.

Oroscopo 24 luglio: Scorpione

Spetta a te dimostrare che sei cambiato. Devi fare di più che dimostrare di aver girato una nuova foglia. Il tuo fogliame deve essere splendente.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 24 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 24 luglio: Sagittario

Non farti assorbire così tanto dai dettagli da sottovalutare il tuo argomento. Non sei il tipo. La tua passione è chiara.

Oroscopo 24 luglio: Capricorno

Fare pace con le decisioni. Tendi a vedere gli altri come ottenere tutte le pause, ignorando come le cose si svolgono per te nel lungo periodo.

Oroscopo 24 luglio: Acquario

Ti sei rifiutato di arretrare e quelli che hanno promesso il sostegno seguono. Ignora il brontolio. I reclami si trasformano in elogi.

Oroscopo 24 luglio: Pesci

Ora che stai attirando l’interesse, sembra che altri vogliano iscriversi. Più siamo, meglio è! Non esiste un supporto eccessivo.

Aggiornamento ore 10.00