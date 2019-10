Oroscopo 24 ottobre 2019: le previsioni per domani

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 24 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 23 ottobre 2019.

Oroscopo 24 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 24 ottobre: Ariete

Avendo risolto un problema di partnership di qualche tipo, ora puoi aspettarti un lungo periodo di lavoro a stretto contatto con gli altri per il tuo reciproco vantaggio. Ciò che fai insieme sarà molto più redditizio di qualsiasi cosa tu faccia da solo. Oroscopo 24 ottobre: Toro

Mentre il Sole si muove nel segno opposto oggi, scoprirai che alcune persone diventano molto più esigenti di quanto non siano state nelle ultime settimane. Dai loro quello che vogliono? Solo se è chiaramente anche quello che vuoi.

Oroscopo 24 ottobre: Gemelli

Non c’è motivo per cui i momenti divertenti delle ultime settimane non debbano continuare per il resto dell’anno. Tuttavia, è necessario prendere sul serio un problema relativo al lavoro che finora è riuscito a ignorare. Sta per raggiungere il punto di crisi.

Oroscopo 24 ottobre: Cancro

Man mano che il Sole si sposta nell’area più dinamica della tua carta oggi sarai pronto e desideroso di iniziare una serie di nuove attività. I progetti creativi sono particolarmente ben recitati, quindi se hai un talento per qualcosa devi fare di più con esso.

Oroscopo 24 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 24 ottobre: Leone

Resisti alla tentazione di stabilire un ultimatum di qualche tipo perché sarà quasi sicuramente respinto e, poiché non c’è niente che puoi fare per forzare il problema, il tuo orgoglio verrà danneggiato. Esistono altri modi per ottenere ciò che desideri. Prova la persuasione per un cambiamento. Oroscopo 24 ottobre: Vergine

Ora il Sole si sta muovendo in una delle aree più aperte della tua carta, non sarai così ansioso di questioni banali come il tuo lavoro e le tue finanze. Circondati di persone che sanno ridere e divertirsi. Lascia che la loro gioia si stacchi su di te.

Oroscopo 24 ottobre: Bilancia

Se qualcuno cerca di affrettarti a prendere una decisione su un problema importante, devi insistere per prenderti il ​​tuo tempo. Molto probabilmente sono solo impazienti, ma c’è anche la possibilità che sperino che tu faccia un errore di cui possono trarre profitto.

Oroscopo 24 ottobre: Scorpione

Un nuovo ciclo solare inizia per te oggi e il Sole nel tuo segno per le prossime quattro settimane porterà opportunità in abbondanza per mostrare cosa puoi fare. Dai la testa alla tua natura ambiziosa e non lasciare che tipi timidi ti inducano a giocare in sicurezza.

Oroscopo 24 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 24 ottobre: Sagittario

Potresti voler ritirarti dal trambusto della vita quotidiana nei prossimi giorni e, in tal caso, va bene. L’attività cosmica nell’area più riflessiva della tua carta ti incoraggerà a trascorrere più tempo da solo e meno con persone rumorose e chiassose.

Oroscopo 24 ottobre: Capricorno

Una cosa è avere opinioni forti sui problemi del giorno, ma come li usi per fare la differenza? Questo è ciò che devi decidere e, una volta deciso, devi agire in fretta. Non agire da solo però – ci sono molti altri che la pensano come te.

Oroscopo 24 ottobre: Acquario

Il passaggio del Sole nell’area del grafico che regola il tuo stato professionale significa che è tempo di raccogliere una nuova sfida, che darà alla tua reputazione la spinta di cui ha bisogno. Decidi quale tipo di sfida ti farebbe di più, quindi inserisci tutto. Oroscopo 24 ottobre: Pesci

Le persone divertenti e le terre lontane manterranno un fascino speciale per te nei prossimi giorni mentre il Sole si sposta più in profondità nell’area della tua carta che governa grandi pensieri e grandi avventure. Inizia a pianificare la tua prossima vacanza, anche se non puoi ancora prenderla.

