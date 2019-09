Oroscopo 24 settembre 2019: la giornata per tutti i segni

Ecco l’oroscopo per la giornata di martedì 24 settembre 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 23 settembre 2019.

Oroscopo 24 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 24 settembre: Ariete

Se devi sottolineare dove un amico o un familiare ha sbagliato, prova almeno a far sembrare positive le tue parole. Per il bene della tua relazione a lungo termine devi essere un po ‘più sottile del solito quando distribuisci le critiche. Oroscopo 24 settembre: Toro

Non sarai molto interessato al lavoro oggi, ma va bene. Le ultime settimane sono state intensamente impegnate ed è naturale che ci sia una sorta di reazione. Concediti il ​​tempo per ricostituire la tua energia fisica e mentale.

Oroscopo 24 settembre: Gemelli

Non è il momento di essere indecisi per quanto riguarda un affare del cuore. Se devi far sapere a qualcuno quanto tieni a loro, allora esci subito e dillo. Non preoccuparti, non ti schiaffeggeranno il viso per essere diventato troppo forte!

Oroscopo 24 settembre: Cancro

Ci sono molte cose di cui puoi essere emotivo, ma l’unica cosa su cui non devi abbandonare la logica e la ragione è il denaro. Se un piano di investimenti di qualche tipo non è stato all’altezza delle aspettative, estrarre immediatamente i soldi da esso.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 24 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 24 settembre: Leone

Un problema sarà un problema oggi solo se sei determinato a pensarlo come un problema. Se, d’altra parte, la consideri una sfida, molto probabilmente non sarà affatto un problema. A volte Leo prendi la vita troppo sul serio. Oroscopo 24 settembre: Vergine

Mentre il Sole lascia oggi il tuo segno di nascita, così la tua energia, sia mentale che fisica, può diminuire un po ‘, ma è prevedibile. È solo un segno che devi rallentare e concentrarti su uno o due obiettivi anziché su una o due dozzine.

Oroscopo 24 settembre: Bilancia

Il Sole si muove nel tuo segno oggi e già senti che la tua fortuna potrebbe cambiare in meglio. In effetti lo è, ma le cose buone non succederanno come per magia – sta a te prendere l’iniziativa e iniziare le cose. Parti ora!

Oroscopo 24 settembre: Scorpione

Non abbiate fretta in qualcosa che non siete sicuri al 100% è nel vostro interesse. In questo periodo dell’anno sei alla disperata ricerca di cose ma devi anche essere consapevole degli eventi che accadono intorno a te e di come potrebbero avere un impatto su di te.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 24 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 24 settembre: Sagittario

Se hai dei dubbi su cosa sta facendo un amico o un familiare, allora devi parlare. Potrebbero essere infastiditi dal fatto che tu interferisca all’inizio, ma non passerà molto tempo prima che si rendano conto che hai ragione – e quindi non smetteranno di ringraziarti!

Oroscopo 24 settembre: Capricorno

Se hai voglia di fare qualcosa di straordinario o addirittura scandaloso, non pensarci due volte, fallo e basta. Gli occhi del mondo saranno su di te nei prossimi giorni, quindi fai tutte le fermate e dai loro qualcosa che vale la pena guardare.

Oroscopo 24 settembre: Acquario

Questa sarà una buona settimana per amicizie di ogni tipo, e anche se una relazione non è andata bene di recente, comincerà ad andare bene ora. Non devi fare nulla di speciale, devi solo essere pronto a divertirti insieme. Oroscopo 24 settembre: Pesci

Qualcuno sembra credere di essere in debito con te e vuole ripagarti. Anche se in realtà non vuoi nulla da loro, dovresti trovare un modo in cui possono aiutarti. Li farà sentire bene con se stessi, e questo è un bel obiettivo in sé.

Aggiornamento ore 11.00