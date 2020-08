Oroscopo 25 agosto 2020: le previsioni di domani

Bentornati nella sezione dedicata alle stelle, cari amici, pronti per un’analisi della prossima giornata. Per sapere le indicazioni segno per segno, ecco il nuovo oroscopo di domani.

Nell’articolo i pronostici di domani, 25 agosto 2020, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 25 agosto: Ariete

Devi inventare qualcosa di meglio di “perché lo dico io”. Se vuoi il sostegno di una persona cara, cerca di capire il suo punto di vista.

Oroscopo 25 agosto: Toro

La migliore cura per la delusione è concentrarsi su qualcos’altro. Per fortuna il cielo di domani offre un piacevole diversivo.

Oroscopo 25 agosto: Gemelli

Non parlare di dettagli non importanti o perderai l’interesse delle persone. Scegli i tuoi tre punti di forza per sostenere la tua causa.

Oroscopo 25 agosto: Cancro

Sembra la stessa vecchia canzone e danza, ma il tentativo di un ex di fare ammenda è sincero. Applaudi al gesto di buona volontà.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 25 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 agosto: Leone

Il tuo bisogno di approvazione ti porta a fare promesse che non puoi mantenere. È meglio essere onesti e deludere ora che rischiare l’ira delle persone in seguito.

Oroscopo 25 agosto: Vergine

Hai fatto tutto il possibile per accogliere un cliente, ma ora devi metterti al primo posto. Gli affari non vanno bene se vengono a tue spese.

Oroscopo 25 agosto: Bilancia

Come rimproveri qualcuno che ti fa sentire più in colpa di quanto potresti mai fare? Offri invece un suggerimento utile.

Oroscopo 25 agosto: Scorpione

Posticipa la condivisione di informazioni sensibili. La verità è troppo importante per cadere nel vuoto. Le persone saranno più ricettive dopo il 27.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 25 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 agosto: Sagittario

Un supervisore è intento a far tremare la tua poltrona. Sorridi per l’irritazione e passerà a qualcun altro entro la prossima settimana.

Oroscopo 25 agosto: Capricorno

Sai che qualcuno fa i capricci per ottenere quello che vuole, ma non spetta a te dare una lezione. Questo è un problema di alto livello; non tuo.

Oroscopo 25 agosto: Acquario

Non è da te tagliare e scappare, ma allontanarti dalla situazione costringe l’altra parte a farsi avanti.

Oroscopo 25 agosto: Pesci

Il lavoro è come un gioco senza fine di sedie musicali con posizioni che scompaiono ogni giorno. Rimani in punta di piedi fino al 27 e finirai per sederti.

Aggiornamento ore 10.00