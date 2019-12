Oroscopo 25 dicembre 2019: le previsioni del Natale 2019

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 25 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Oroscopo 25 dicembre: Ariete

Hai così tante opzioni tra cui scegliere al momento che potresti essere un po ‘confuso. Ma chi dice che devi decidere adesso? I prossimi giorni offriranno ancora più opportunità, quindi prenditi il ​​tuo tempo e fallo nel modo giusto.

Oroscopo 25 dicembre: Toro

L’ultima settimana del 2019 sarà piena di avventure emozionanti e incontri inaspettati. Il collegamento Sole-Urano di oggi significa che nei prossimi giorni sarai annoiato, quindi alzati e non aver paura di infrangere alcune regole.

Oroscopo 25 dicembre: Gemelli

Se smetti di mettere in discussione ciò che stai facendo, potresti avere difficoltà a muoverti di nuovo, quindi continua a pensare – è del tutto possibile fare tutto allo stesso tempo. Molto probabilmente deciderai che sei ancora sulla buona strada.

Oroscopo 25 dicembre: Cancro

Non sei il tipo da ignorare il fatto che devono essere prese decisioni difficili e che questa caratteristica ti servirà tra oggi e la fine dell’anno. Alcuni legami non funzionano più e prima tagli meglio è.

Oroscopo 25 dicembre: Leone

Il Sole e Urano uniscono le forze nelle aree di lavoro e di carriera, rendendoti molto più aperto del solito a nuovi modi di fare le cose. Non ascoltare coloro che richiedono cautela, ascolta la tua voce interiore e fai quello che dice.

Oroscopo 25 novembre: Vergine

Se hai qualcosa da dire ai colleghi di lavoro o ai tuoi cari con cui pensi che potrebbero non essere d’accordo, allora dillo ora mentre la tua fiducia è alta. Se lo dici con forza e passione, è improbabile che cerchino di ostacolarti.

Oroscopo 25 novembre: Bilancia

Trascorri del tempo con la famiglia e gli amici oggi e cerca di perdonare se alcuni di loro agiscono in modo poco soddisfacente. In questo periodo dell’anno più della maggior parte puoi permetterti di essere un po ‘più indulgente, anche con coloro che non lo meritano davvero.

Oroscopo 25 novembre: Scorpione

Quello che impari oggi potrebbe non essere di tuo gradimento, ma almeno saprai dove ti trovi. Ancora più importante, non lasciare che ti impedisca di divertirti. Mostra al mondo che non sei tutto business, che sai anche divertirti.

Oroscopo 25 dicembre: Sagittario

Un’idea di guadagno che ti viene fuori di punto in bianco potrebbe essere la risposta alle tue preghiere finanziarie, ma potrebbe anche essere qualcosa che ti rende ancora più profondo nei debiti, quindi fai attenzione. Se è un’ottima idea, perché gli altri non la usano?

Oroscopo 25 dicembre: Capricorno

Qualcosa di nuovo ed eccitante attirerà la tua attenzione oggi e ti farà capire quanto siano stati limitati i tuoi orizzonti negli ultimi mesi. Forse è tempo che tu sia un po’ meno cauto.

Oroscopo 25 dicembre: Acquario

Oggi ti verrà in mente un’idea o un’intuizione che quasi tutti saranno d’accordo nel dire che è fuori dal mondo. Il problema è che potrebbe essere così lontano da questo mondo che non ha alcuna possibilità di realizzarsi. Non perdere di vista la realtà.

Oroscopo 25 dicembre: Pesci

Ora dovresti essere in ottima forma socialmente e goderti tutte le cose buone che la stagione festiva ha da offrire. Potresti pentirti prima della fine dell’anno, ma è un rischio che potresti essere pronto a correre!