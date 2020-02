Oroscopo 25 febbraio 2020: le previsioni di oggi

A Carnevale ogni scherzo vale, ma speriamo che per questo Martedì grasso non dobbiamo preoccuparci dei tiri mancini da parte delle stelle. Cerchiamo di capire meglio cosa succede attraverso i pronostici del 25 febbraio 2020. Tutti i movimenti più significativi dei pianeti e come agiscono sui segni zodiacali, per decifrare l’andamento di questa giornata.

Vediamo allora le 12 analisi dell‘oroscopo di oggi, 25 febbraio 2020, e scopriamo se cambia qualcosa rispetto ai pronostici fatti ieri. Confrontiamo il tutto, poi, con le previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo 25 febbraio: Ariete

La situazione del denaro sta diventando più facile per te. Lo stress aumenterà. Concentrati sul portare quanta più creatività possibile sulla scena e, all’improvviso, i problemi logistici si attenueranno.

Oroscopo 25 febbraio: Toro

Se stai aspettando i momenti giusti, puoi fermarti. Otterrai la trasformazione. Semplicemente non si condenserà in un momento, cioè tra 10 anni da quando lo guardi come se fosse solo un punto preciso.

Oroscopo 25 febbraio: Gemelli

Hai visto avvocati e campioni al lavoro, e forse li hai avuti nella tua vita. Sai qual è il ruolo e come è interpretato al meglio. Affronta te stesso oggi. Sii la persona che meriti di avere dalla tua parte.

Oroscopo 25 febbraio: Cancro

Le cose possono andare meglio, forse anche meglio che meglio. Le cose possono diventare pazzesche e spettacolari. Il trucco è prendere quella traiettoria verso l’alto e poi rimanere sulla rotta.

Oroscopo 25 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 febbraio: Leone

C’è qualcosa nella canzone che ami che suona alla radio durante il tuo tragitto giornaliero, un pezzo della tua vita sospeso in quel tratto frastagliato tra lavoro e casa che significa così tanto e cambia le sorti.

Oroscopo 25 febbraio: Vergine

Se non offri più qualcosa, ciò non significa che stai rubando da qualcuno, anche se potrebbe sperimentarlo come tale. Le persone si abituano a ciò che hanno.

Oroscopo 25 febbraio: Bilancia

Un’altra idea relativa alla situazione ti coinvolge pensando dal punto di vista di un diverso codice postale, paese e pianeta. La distanza rende la mente più saggia.

Oroscopo 25 febbraio: Scorpione

Il successo viene dal concederti solo una ricerca alla volta e mantenendo la tua concentrazione piuttosto piccola. La sequenza è: dove andare, come arrivarci, ripetere.

Oroscopo 25 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 febbraio: Sagittario

Lavorare su te stesso non è lo stesso di essere egoisti. L’egoismo prende dagli altri per il tuo guadagno. Quando lavori su te stesso, da chi stai prendendo? Se non riesci a immaginarlo, non devi fare ciò che pensi di dover fare.

Oroscopo 25 febbraio: Capricorno

Domanda per la psiche: “Chi ti aspetti di essere nel corso di questa giornata?” I ruoli possono diventare prepotenti fino a quando non ti rendi conto che i costumi sono fatti di carta che puoi strappare a piacimento.

Oroscopo 25 febbraio: Acquario

Gli errori riuniscono le persone, più di ogni altra cosa. Niente si unisce perché tutto procede senza intoppi. Sono i difetti che portano l’interazione, e la cosa più piacevole in questo.

Oroscopo 25 febbraio: Pesci

Intendi risolvere i problemi e dare un contributo. La parte difficile è che devi considerare la confezione. Il packaging è in realtà e metaforicamente la rovina del mondo moderno.

