Oroscopo 25 febbraio 2021: i pronostici di domani

Oroscopo 25 febbraio: Ariete

Il coniuge si trova a un bivio. Il modo migliore per aiutare è ascoltare. Questa persona ha bisogno di una cassa di risonanza, non di un avvocato.

Oroscopo 25 febbraio: Toro

Ti viene chiesto di assumerti ulteriori responsabilità sul lavoro. Dì di si. È una prova per una promozione o un trasferimento desiderabile.

Oroscopo 25 febbraio: Gemelli

Ora che salirai di livello noterai che attiri l’invidia degli altri. Trattalo come un segno di rispetto riluttante.

Oroscopo 25 febbraio: Cancro

Un problema di vecchia data a casa è stato tranquillamente risolto. La tua decisione di lasciare che una persona amata risolva le cose da solo va a vantaggio di tutti.

Oroscopo 25 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 febbraio: Leone

Smettila di cercare di inchiodare le persone perché semplicemente non succederà. Aspettali fino all’1 e finirai con condizioni migliori.

Oroscopo 25 febbraio: Vergine

Ti trovi in una posizione unica in cui puoi aiutare due parti in guerra a seppellire l’ascia di guerra. Ma prima di giocare da intermediario assicurati che non ti finisca alla schiena.

Oroscopo 25 febbraio: Bilancia

Non essere timido nel chiedere favori. Il cielo mostra che i superiori sono felici di aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Oroscopo 25 febbraio: Scorpione

Si conclude finalmente una lunga e tortuosa transazione. E a tuo vantaggio! Ma aspetta fino a dopo l’1 per concludere l’affare.

Oroscopo 25 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 febbraio: Sagittario

Non leggere troppo nei capricci degli altri. È probabile che siano preoccupati. Concentrati su ciò che devi fare. Non ti deluderanno.

Oroscopo 25 febbraio: Capricorno

Che tu ci creda o no, i pezzi ribelli della tua vita si stanno unendo per formare un tutto coeso. Non è nel modo in cui ti aspetti; è meglio!

Oroscopo 25 febbraio: Acquario

Le persone sono ispirate dalla tua nobile visione, ma devi dare loro qualcosa di concreto a cui aderire. Altrimenti lascerai il tuo sogno al minimo sull’asfalto.

Oroscopo 25 febbraio: Pesci

Un avversario offre un ramoscello d’ulivo. Accettalo anche se i sentimenti sono ancora feriti. Non sai mai quando avrai di nuovo un’opportunità come questa.

