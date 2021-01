Oroscopo 25 gennaio 2020: i pronostici di oggi

Eccoci nuovamente insieme, per conoscere quello che cambierà in base al segno zodiacale secondo il nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 25 gennaio 2020, con tutte le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 25 gennaio: Ariete

Non abbiate fretta di abbandonare la nave. Qualsiasi impresa sopravvissuta nelle ultime settimane non è solo salvabile, è degna del mare.

Hai pregato per il giorno in cui le cose sarebbero andate bene. Preparati perché è proprio dietro l’angolo.

Oroscopo 25 gennaio: Gemelli

Qual è stato un caso aperto e chiuso ieri ora nessuno lo sa. È probabile che si aggiusti da solo, ma prima devi lasciarlo fare.

Oroscopo 25 gennaio: Cancro

Hai giudicato male qualcuno. Ma non lasciare che l’imbarazzo per aver sbagliato si intrometta nel fare ciò che è giusto. Ammettere un errore vince applausi, non scherni.

Aggiornamento 6.00

Oroscopo 25 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 gennaio: Leone

Qualcosa non funziona. Ma ripetere lo stesso approccio non aiuta. Ripercorri i passaggi e troverai il punto in cui avresti dovuto girare a sinistra anziché a destra.

Oroscopo 25 gennaio: Vergine

Sarà difficile dire dove si trovano le lealtà per le prossime 3 settimane e mezzo, quindi tratta amici e nemici con cautela e grazia in parti uguali.

Oroscopo 25 gennaio: Bilancia

Hai grandi progetti per il futuro, ma qualcun altro tiene i fili della borsa. Devi fare di più che parlare della tua visione; è necessario ricercare i costi.

Oroscopo 25 gennaio: Scorpione

Pensavi che la marea si fosse ritirata ma ora sembra che stia tornando. Approfitta delle onde a sostegno.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 25 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 gennaio: Sagittario

Non introdurre troppe variabili oggi perché un’idea sta prendendo piede. Vuoi incoraggiare lo slancio, non diluire gli sforzi.

Oroscopo 25 gennaio: Capricorno

Potresti non avere molta fiducia che le cose andranno bene, ma altri sì. Segui il loro esempio e troverai la via d’uscita dal labirinto.

Oroscopo 25 gennaio: Acquario

Non puoi affrontare tutto in una volta. Se lo fai, sarai su tutta la mappa. Risparmia gli sforzi e massimizzerai i risultati.

Oroscopo 25 gennaio: Pesci

Non sei un fan delle prove del fuoco. In effetti ti risenti di essere testato. Tuttavia, le sfide continue ti riportano in contatto con la tua intraprendenza.

Aggiornamento ore 9.00