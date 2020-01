Oroscopo 25 gennaio 2020: le previsioni di domani

Andiamo a vedere se dal cielo possiamo trarre consiglio con le previsioni del 25 gennaio 2020. In base a congiunzioni e opposizioni astrali, e la posizione dei soggetti celesti in base al segno zodiacale, siamo in grado di fornire preziosi consigli per questo sabato.

Quali sono quindi i pronostici del 25 gennaio 2020?e Tutto cambia rispetto all’oroscopo di oggi, andiamo allora a vedere che succede questo sabato secondo noi e in base alle proiezioni di Paolo Fox.

Oroscopo 25 gennaio: Ariete

O stai al passo con i tempi o rimani indietro – è così semplice. Fortunatamente, la luna nuova di oggi ti renderà facile essere all’avanguardia di ciò che sta accadendo e di ciò che cambia rapidamente.

Oroscopo 25 gennaio: Toro

Potresti sembrare rilassato all’esterno, ma ciò non significa che non puoi essere ambizioso, e la visione cosmica di oggi suggerisce che farai di tutto per lasciare il segno nel tuo lavoro o carriera. Rendilo un grande segno, ma rendilo anche compassionevole.

Oroscopo 25 gennaio: Gemelli

Dimentica tutte le piccole cose che ti sono successe negli ultimi tempi e concentrati sull’unica cosa grande che ti interessa davvero. Inoltre, allontanati di tanto in tanto dal mondo e guardalo com’è realmente, non come ad alcune persone piacerebbe che fosse.

Oroscopo 25 gennaio: Cancro

Quello che succederà nelle prossime 24 ore ti ricorderà che a volte vale la pena pianificare in anticipo, specialmente quando ci sono soldi in palio. Ti ricorderà anche che il modo migliore per fare soldi è fare in modo che i soldi che possiedi già funzionino per te.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 25 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 gennaio: Leone

Nei prossimi giorni sono attese sfide alla tua autorità, ma non è nulla che non puoi affrontare con facilità. La luna nuova di oggi potrebbe incoraggiare un rivale ad affrontarti, ma quasi immediatamente si renderanno conto del loro errore e si ritireranno di nuovo.

Oroscopo 25 gennaio: Vergine

Devi affrontare una situazione difficile su una base graduale piuttosto che cercare di risolverla in una corsa folle. È possibile che il tuo lavoro si stia accumulando, ma non deve essere consentito ostacolare la riparazione di una relazione importante, che viene prima.

Oroscopo 25 gennaio: Bilancia

La tua fortuna è decisamente migliorata ora e la nuova luna di oggi nel tuo compagno Segno dell’Acquario indica grandi cose se hai il coraggio di seguire i tuoi sogni. Non hai bisogno del permesso di nessuno per creare la vita perfetta per te.

Oroscopo 25 gennaio: Scorpione

La pace della mente potrebbe essere stata assente di recente, ma i pianeti indicano che da oggi non sarai così negativo nella tua prospettiva. Se una persona amata cerca di tirarti su il morale e farti ridere, allora lascia che facciano entrambi bene.

Aggiornamento alle 9.30

Oroscopo 25 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 gennaio: Sagittario

La luna nuova di oggi ti ispirerà a porre fine al tuo letargo presto e tornare nel mondo, non importa quanto freddo possa essere il tempo fuori. Socialmente i prossimi giorni potrebbero essere e dovrebbero essere speciali per te.

Oroscopo 25 gennaio: Capricorno

Un’offerta di qualche tipo può essere allettante ma puoi essere sicuro che sia autentica? Con una luna nuova nell’area dei soldi del tuo grafico c’è ogni possibilità che possa essere la mossa giusta per te, ma è comunque necessario porre domande.

Oroscopo 25 gennaio: Acquario

Sia la tua mente che le tue emozioni sembrano funzionare bene ora, e anche se ci sono ancora alcune cose che ritieni preoccupanti, non saranno in grado di impedirti di andare avanti personalmente o professionalmente.

Oroscopo 25 gennaio: Pesci

Non socializzare se non ne hai voglia oggi. Altri potrebbero provare a farti partecipare al “divertimento”, ma se non è il tuo genere di cose, allora non forzarlo. Il segreto della vita è abbracciare chi sei in un dato momento e goderti davvero l’esperienza.

Aggiornamento ore 12.30