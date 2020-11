Oroscopo 25 novembre 2020: i pronostici di domani

Ancora una volta insieme, per occuparsi delle prospettive che abbiamo in vista del futuro e in base al nostro segno, con il nuovo oroscopo di domani.

Di seguito i pronostici di domani, 25 novembre 2020, con le variazioni fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 25 novembre: Ariete

Dopo aver confrontato le note tu e un rivale ti rendi conto che sei davvero dalla stessa parte. Saluta il tuo nuovo migliore amico.

Oroscopo 25 novembre: Toro

Non ti piace lasciare le cose aperte, ma qualcuno non è in grado di rispondere. Lascia fare. Quel no potrebbe benissimo trasformarsi in un sì.

Oroscopo 25 novembre: Gemelli

Non arrenderti perché il cielo mostra che è meglio andare avanti. Stai davvero andando da qualche parte.

Oroscopo 25 novembre: Cancro

Puoi dire che qualcuno sta emettendo delle antenne, ma dovrà fare di meglio. È il turno di questa persona di incontrarti più che a metà strada.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 25 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 novembre: Leone

Le associazioni più difficili da cambiare sono quelle più vicine a casa. La familiarità porta a supporre molto. Ricorda che le relazioni, come gli armadi, devono essere pulite.

Oroscopo 25 novembre: Vergine

È importante mantenere i nervi saldi. Ciò ti consente di navigare con calma nella tempesta mentre raccogli i premi lungo la strada.

Oroscopo 25 novembre: Bilancia

Stai cercando risposte troppo presto. Continua a esplorare la domanda. Ti fornirà più informazioni di qualsiasi soluzione.

Oroscopo 25 novembre: Scorpione

Si sente parlare di uno scossone o di un possibile trasferimento. Non dare per scontato il peggio. Sii aperto agli sviluppi. Ti piacerà quello che vedrai all’inizio di dicembre.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 25 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 novembre: Sagittario

Il cielo si mostra sensibile. Sarai tentato di gettare via tutto ciò che è negativo, ma lascia che gli eventi si svolgano da soli.

Oroscopo 25 novembre: Capricorno

Passa il testimone nelle prossime 4 settimane. Odi chiedere soldi, ma i pianeti mostrano che i clienti e gli avventori sono di umore generoso.

Oroscopo 25 novembre: Acquario

Cielo perfetto per gli Acquari che adottano un approccio irreggimentato. Mirare al lungo periodo piuttosto che al successo durante la notte va a tuo vantaggio.

Oroscopo 25 novembre: Pesci

Non annacquare le tue critiche. Possono pungere in questo momento, ma devi far passare il tuo messaggio. L’ego ferito guarirà.

Aggiornamento ore 9.00