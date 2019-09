Oroscopo 25 settembre 2019: le previsioni del giorno

Torna l’oroscopo per la giornata di mercoledì 26 settembre 2019, segno per segno. Tutte le previsioni delle stelle rispetto ai pronostici di Italia Sera del 25 settembre 2019.

Oroscopo 26 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 26 settembre: Ariete

Per i migliori risultati, cerca di non prendere nulla troppo sul serio, specialmente per quanto riguarda le relazioni uno a uno. Il collegamento Venere-Saturno di oggi potrebbe facilmente convincerti che qualcosa è importante quando, nel più grande schema delle cose, non importa minimamente. Oroscopo 26 settembre: Toro

Dovresti trovare facile essere generoso con i partner, i tuoi cari e persino i colleghi di lavoro oggi, ma non dare troppo o potresti lasciarti breve. Dicono che la carità inizia a casa, quindi prima prenditi cura dei tuoi bisogni emotivi.

Oroscopo 26 settembre: Gemelli

Potrebbero esserci stati alcuni sconvolgimenti sul fronte interno nelle ultime settimane, ma quei giorni sono ormai alle tue spalle, quindi bacia e trucca con partner e persone care e vai avanti insieme. Hai troppo in comune per essere alla gola dell’altro.

Oroscopo 26 settembre: Cancro

Se hai bisogno di passare un po ‘di tempo da solo oggi, fallo e basta: non devi chiedere il permesso a nessuno. Perché il cancro è un segno così sensibile che a volte è necessario ritirarsi dalla vita per mettere insieme la testa, ma va bene, la gente si aspetta da te.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 26 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 26 settembre: Leone

Se in passato hai fatto qualcosa di cui ora ti penti, potresti essere tentato di fare ammenda per questo, ma i pianeti suggeriscono che potrebbe non essere una buona idea. Se sembra che altri se ne siano dimenticati, allora perché sollevare di nuovo il problema? Oroscopo 26 settembre: Vergine

Non esiste qualcosa come qualcosa per niente, e se non ci credi del tutto, ora ci crederai entro la fine della settimana. Qualunque cosa tu stia ottenendo “gratuitamente” dovrai comunque pagare un prezzo. Fortunatamente, te lo puoi permettere.

Oroscopo 26 settembre: Bilancia

Fai ciò che puoi per aiutare un amico nel bisogno, ma cerca di non metterti in una posizione in cui devi venire in suo aiuto ancora e ancora. A volte puoi essere un po ‘troppo utile per il tuo bene. Non lasciare che tipi meno onorevoli ne traggano vantaggio.

Oroscopo 26 settembre: Scorpione

Potresti essere tentato di lasciar perdere qualcuno quando non lo meritano davvero, ma è improbabile che lo apprezzeranno o ti ringrazieranno, quindi forse dovresti scendere su di loro invece. Purtroppo, è l’unico modo in cui alcune persone imparano.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 26 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 26 settembre: Sagittario

Se hai bisogno di fare una buona impressione sui datori di lavoro e su altre persone potenti, non essere troppo timido al riguardo. Potresti essere tentato di mantenere le distanze in modo da non sembrare invadente, ma sarebbe un errore – VOGLIONO che tu sia forte.

Oroscopo 26 settembre: Capricorno

Ora puoi ottenere quasi tutto, ma devi credere in te stesso. Il collegamento Venere-Saturno di oggi potrebbe farti dubitare delle tue abilità, ma se riesci a superarlo e andare avanti indipendentemente dal fatto che realizzerai cose anche i tuoi rivali ti loderanno.

Oroscopo 26 settembre: Acquario

Possiedi un’incredibile capacità di ottenere ciò che desideri anche quando nessun altro vuole che tu l’abbia. Quell’abilità tornerà utile oggi mentre insegui un obiettivo che segretamente avevi in ​​vista da un po’ di tempo. È buono come il tuo! Oroscopo 26 settembre: Pesci

Se un amico commette un errore sciocco oggi non fare molto, risponderà meglio se mostrerai un po ‘di sensibilità. Nel più grande schema delle cose non è la fine del mondo, quindi mostrati di capire e aiutali a farlo bene la prossima volta.

Aggiornamento ore 11.00