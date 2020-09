Oroscopo 25 settembre 2020: i pronostici di domani

Nuovamente insieme per ascoltare i sussurri del cielo, che già ora si possono conoscere per l’anteprima della prossima giornata. Vediamo allora il nuovo oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 25 settembre 2020, per tutte le novità rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 25 settembre: Ariete

Lascia che qualcun altro promuova il tuo successo. L’autopromozione non è mai stata il tuo punto forte e gli elogi suonano meglio se provengono da qualcun altro.

Oroscopo 25 settembre: Toro

Un nuovo arrivato in famiglia ti fa vedere il rosso. Ma non è che puoi sbarrare la porta. Sii paziente fai pace con l’inevitabilità del cambiamento.

Oroscopo 25 settembre: Gemelli

È incredibile come un amico possa discutere con te un momento e poi ripetere a pappagallo quello che dici a qualcun altro il prossimo. Evidentemente hai sempre avuto ragione.

Oroscopo 25 settembre: Cancro

Se qualcuno è cauto, significa che ha qualcosa da nascondere. Torna indietro ora finché puoi.

Oroscopo 25 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 settembre: Leone

Non c’è niente di sbagliato in un punto di vista forte finché non diventi dogmatico. Al giorno d’oggi ce ne sono troppi ad abbaiare rumorosi.

Oroscopo 25 settembre: Vergine

I piani incontrano un altro intoppo ed è uno di troppo. Se mai c’è stato un segno che le cose non dovevano essere, allora è proprio questo.

Oroscopo 25 settembre: Bilancia

Non è un rivale di cui dovresti preoccuparti. È la terza parte che può trarre vantaggio mescolandolo tra di voi.

Oroscopo 25 settembre: Scorpione

Affrontare un dilemma potrebbe essere una benedizione sotto mentite spoglie. Mettere in discussione supposizioni familiari porta a scoprire opportunità nascoste.

Oroscopo 25 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 settembre: Sagittario

Sì, puoi venire troppo forte. Ma le persone sanno che è per questo che ti hanno cercato. Non scusarti per essere appassionato.

Oroscopo 25 settembre: Capricorno

Sei l’unico che pensa che dovresti essere più avanti. La maggior parte delle persone pensa che tu abbia fatto molta strada in poco tempo. Non lasciare che le aspettative rovinino i tuoi risultati.

Oroscopo 25 settembre: Acquario

Facile cambiare idea con questo tipo di cielo. Non pensarci due volte prima di riportare indietro le cose.

Oroscopo 25 settembre: Pesci

Le avversità ti hanno fatto conoscere punti di forza che non sapevi di avere. È in mostra quando qualcuno che ti faceva il prepotente scopre che non sei più un pesciolino, ma uno squalo puro.

