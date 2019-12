Oroscopo 26 dicembre 2019: i pronostici per Santo Stefano

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 26 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 26 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per Natale ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di Natale.

Oroscopo 26 dicembre: Ariete

L’idea di fondo è che devi fare le cose per ricordarle. I ricordi sono creati con l’azione. Essere raccontati o sperimentarli passivamente come membri del pubblico di uno spettacolo porta all’oblio.

Oroscopo 26 dicembre: Toro

Troverai la giusta corrispondenza per quello che stai offrendo, anche se molto probabilmente non immediatamente. Inizierai con situazioni che funzionano bene su alcuni livelli ma non su altri, e imparerai da questo, in modo da poter creare in seguito un adattamento incredibile.

Oroscopo 26 dicembre: Gemelli

Le idee vivono più a lungo delle persone. Le idee possono cambiare ciò che le persone non possono, alterare paesaggi, oceani, asteroidi, atomi. Dato il potere delle idee, non dovresti averne di più?

Oroscopo 26 dicembre: Cancro

Le opzioni non sono sempre state favorevoli a vivere la vita a modo tuo, ma non hai lasciato che ti impedisse di sognare tempi migliori. Ora hai delle scelte che non avevi prima. Muoviti e fai accadere nuove cose.

Oroscopo 26 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 26 dicembre: Leone

Prendere la strada maestra ha così tanti benefici oltre che potrebbe persino essere considerata una strategia, e sicuramente una di cui non ti pentirai mai.

Oroscopo 26 novembre: Vergine

Sei pronto. Sai abbastanza su chi e cosa c’è là fuori per prendere buone decisioni. Se aspetti che qualcuno ti scelga, non avrai la possibilità di perseguire i tuoi interessi.

Oroscopo 26 novembre: Bilancia

Sì, sta venendo tutto insieme e in un modo che sfiderà le aspettative e le spiegazioni. Quindi abbi fede, continua a fare il tuo lavoro e non preoccuparti. La preoccupazione rovina il processo, che in seguito realizzerai per sempre la parte migliore.

Oroscopo 26 novembre: Scorpione

Certo, sei noto per essere serio nei tuoi sforzi e intenso nei tuoi affetti, ma puoi alleggerire tutto. La tua spensieratezza attuale dà un gioioso aiuto a tutti coloro che ti circondano.

Oroscopo 26 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 26 dicembre: Sagittario

Dare priorità al tuo benessere mentale e spirituale significa cose diverse per te in momenti diversi. In questo momento, si tratta di stimolare te stesso e di essere soddisfatto del fatto che qualsiasi cosa tu stia facendo è sufficiente.

Oroscopo 26 dicembre: Capricorno

Una volta era solo una piccola idea, e ora fa da padrone nella pista da ballo della tua mente. Questa canzone ha bisogno di essere cantata. E lasciala esplodere dalla bocca.

Oroscopo 26 dicembre: Acquario

Scambi caldi avvengono con quelli che conosci bene e quelli che non conosci. Il primo sarà dolce, il secondo incantevole. Socializzare è un lavoro però. E così è per tutto il lavoro, per ottenere i migliori risultati, bisogna fare delle pause.

Oroscopo 26 dicembre: Pesci

È abbastanza semplice: fai le cose felici e la gioia scorre attraverso il tuo essere. La tua passione ispirerà e anche coloro che non condividono i tuoi interessi: saranno sollevati dal tuo entusiasmo.