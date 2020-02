Oroscopo 26 febbraio 2020: i pronostici di oggi

Per questo Mercoledì delle Ceneri c’è curiosità sul quadro astrale di ciascuno di noi, dall’Ariete ai Pesci. Vediamo cosa possiamo sottolineare attraverso i pronostici del 26 febbraio 2020 e valutiamo se sia meglio agire o temporeggiare, se saremo fortunati o sfortunati in questa giornata, secondo le stelle.

Ecco allora l’oroscopo di oggi, 26 febbraio 2020, e andiamo a comprendere le differenze rispetto alle ultime previsioni e a confronto con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox.

Oroscopo 26 febbraio: Ariete

Ci sono talenti che alcuni dei tuoi amici non capiscono. Nel migliore dei casi, accettano questa parte di te ma non possono apprezzarla. Meriti di essere nutrito, non semplicemente tollerato.

Oroscopo 26 febbraio: Toro

C’è una differenza tra essere spensierati ed essere indifferenti. Sei attratto da persone felici e spensierate che sono anche empatiche e intelligenti – in altre parole, persone come te.

Oroscopo 26 febbraio: Gemelli

La struttura astrale ispira. Questo è il motivo per cui migliaia di anni dopo, Stonehenge e le piramidi egiziane attirano visitatori. Il destino favorisce le tue fortificazioni strutturali oggi, sia attraverso routine, business plan o progetto.

Oroscopo 26 febbraio: Cancro

Il compromesso non è sempre il modo di soddisfare entrambe le parti. Quando ognuno si accontenta di qualcosa di diverso da ciò che si desidera, si perde. Se vuoi vincere tutto intorno, dovrai diventare creativo.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 26 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 26 febbraio: Leone

Non è che puoi comprare la forza di volontà quando la tua scorta sta per esaurirsi. Ma puoi riempirti chiedendo meno di te stesso e prendendolo un po ‘più facilmente. Questa è la gentilezza che meriti. Sii dolce con te stesso.

Oroscopo 26 febbraio: Vergine

Non c’è motivo di credere che uno sconosciuto sia il nemico, o l’eroe, l’amante. Resistete a proiettare sulle persone ciò che volete che siano. Lo sconosciuto è solo un’opportunità per sapere chi è lo straniero.

Oroscopo 26 febbraio: Bilancia

Chiunque all’esterno di un gruppo vuole sapere cosa sta succedendo dentro. Più lunga è la linea alla porta, più interessante sembra l’esperienza. Usa il principio nella tua vita sociale.

Oroscopo 26 febbraio: Scorpione

Gli dei non si precipitano in giro. Hanno tutto il tempo per arrivarci. Muoviti lentamente oggi e avrai la sicurezza e il fascino di un’entità potente.

Oroscopo 26 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 26 febbraio: Sagittario

Sarà un po ‘complicato trovare un equilibrio nei tuoi processi mentali, ma c’è qualcosa di buono in qualunque parte tu stia sbagliando. Se pensi troppo alle cose, almeno ti interessa. E pensarli male mostra un certo livello di fiducia nell’universo.

Oroscopo 26 febbraio: Capricorno

Restare umili. Sarà una sfida perché ti faranno i complimenti e ti verrà dato il potere. Sarai elogiato e ti verranno fornite opzioni e mostrato cose migliori di quelle che gli altri vedranno. Indipendentemente da ciò, mantieni il tuo ego il più piccolo possibile.

Oroscopo 26 febbraio: Acquario

Le cose che le persone lasceranno sfuggire (stanno pensando a te, che sei uno dei più cari) queste cose contano e sono più eloquenti di quanto sia comodo. Sei un favorito. Come ti senti?

Oroscopo 26 febbraio: Pesci

Costringersi a comportarsi bene non funzionerà. Alla parte infantile di te non importa cosa vuole la parte matura. Distrazione, dolcezza, inquadrare le cose in modo diverso, incentivi, pazienza: queste sono le tattiche di cui hai bisogno.

Aggiornamento ore 10.00