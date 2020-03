Oroscopo 26 marzo 2020: anteprima di domani

Fra 24 ore le cose possono migliorare o peggiorare, possiamo avere felicità o tristezza, ma fatto sta che ogni giorno le stelle hanno qualcosa in serbo per noi. Andiamo allora a prevedere come andrà, con il nostro oroscopo di domani.



Per tutti i segni zodiacali, pronta l’anteprima delle previsioni per domani, 26 marzo 2020, con le differenze rispetto all’oroscopo di oggi.

Oroscopo 26 marzo: Ariete

Dai un’occhiata lunga e difficile alla tua situazione attuale. Ora chiediti, onestamente, quali modifiche devono essere apportate. Potrebbero non essere cambiamenti che ti arrivano facilmente, ma sono cambiamenti che potrebbero trasformare uno stile di vita semplicemente piacevole in uno fantastico.

Oroscopo 26 marzo: Toro

Possiedi un atteggiamento di non morire mai che ti fa superare situazioni che potrebbero schiacciare i mortali minori. Vi sono, tuttavia, momenti in cui anche il Toro deve indietreggiare, e questo è uno di questi. La cautela è la maggior parte del valore.

Oroscopo 26 marzo: Gemelli

Ora sei pronto ad ammettere, anche solo per te stesso, di aver sprecato un’enorme quantità di tempo ed energia fisica e mentale su questioni di cui non vale la pena preoccuparsi. Concentrati sull’immagine più grande oggi e lascia le piccole cose alle piccole persone.

Oroscopo 26 marzo: Cancro

Poiché vieni sfidato a dimostrare di avere ciò che serve, potresti essere tentato di mettere in guardia dal vento e fare di tutto per avere un successo totale o, se i tuoi sforzi falliscono, un fallimento totale. Deve essere davvero una scelta così netta?

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 26 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 26 marzo: Leone

Una relazione chiaramente non sta funzionando come previsto, ma è improbabile che tu possa fare qualcosa al riguardo fino a quando Marte non passerà al segno opposto all’inizio della prossima settimana. Nel frattempo, mantieni i tuoi pensieri e, soprattutto, i tuoi sentimenti per te.

Oroscopo 26 marzo: Vergine

Qualunque cosa tu stia pianificando, ti consigliamo vivamente di rivedere i dettagli ancora e ancora e ancora. Se semplicemente supponi che tutto vada bene e funzionerà al meglio, stai chiedendo problemi e li otterrai da ogni direzione!

Oroscopo 26 marzo: Bilancia

Cosa vuoi di più dalla vita? Cosa ti aspetti di più da te stesso? Se riesci a rispondere a queste domande sei almeno a metà strada verso il tipo di felicità che molte persone bramano, ma che in realtà pochi riescono a raggiungere. La vita non è per soldi, si tratta di significato.

Oroscopo 26 marzo: Scorpione

Diverse persone potrebbero esortarti a correre un rischio di qualche tipo, ma con il Sole e Saturno che si muovono attraverso due delle aree più sensibili devi camminare con attenzione. Pensa profondamente a ogni mossa che fai, prima di realizzarla.

Oroscopo 26 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 26 marzo: Sagittario

Nonostante ciò che senti ogni giorno sulle notizie, il cielo non sta cadendo e non c’è ancora alcun segno dell’apocalisse. In realtà vivi nel periodo più avanzato e sicuro della storia, quindi smetti di preoccuparti, gioca con gioia e crea un po ‘di storia.

Oroscopo 26 marzo: Capricorno

Potrebbe essere necessario ripensare a determinati obiettivi e ambizioni man mano che nuove informazioni vengono alla luce. Cambiare idea non è un segno di fallimento, ma un segno di maturità. Sai che a volte devi adattare la rotta e la prospettiva non ti preoccupa.

Oroscopo 26 marzo: Acquario

In ogni caso, inizia a pianificare una grande mossa di carriera, perché con Saturno nel tuo segno non avrai illusioni su ciò che è e non è possibile. Dato che sei così in palla mentalmente, il successo non è più una questione di “se” ma di “quando”.

Oroscopo 26 marzo: Pesci

Devi assicurarti che tutte le promesse fatte a familiari e amici siano mantenute alla lettera. Anche se devi fare un diversivo che costa tempo e denaro, non puoi permetterti di deludere nessuno. Non perdere la fiducia che altri hanno riposto in te.

Aggiornamento ore 10.00