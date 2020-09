Oroscopo 26 settembre 2020: i pronostici di oggi

Una buona giornata a tutti e dodici i segni zodiacali. Anche per questo giorno siamo in fibrillazione per i segnali che arrivano dal cielo, ottimi consigli che potrete leggere dal nuovo oroscopo di oggi.

Di seguito tutti i pronostici di oggi, 26 settembre 2020, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 26 settembre: Ariete

Dovrai tenere sotto controllo le tue emozioni al lavoro, specialmente mentre discuti di una questione controversa con i superiori. Il regolare afflusso di denaro si prenderà cura della spesa quotidiana dei lavoratori part-time.

Oroscopo 26 settembre: Toro

Il tuo regime di esercizio fisico regolare potrebbe stancarti, quindi fai una pausa e ricomincia da capo. Un bambino o un fratello minore potrebbe aver bisogno della libertà di restare fuori fino a tardi.

Oroscopo 26 settembre: Gemelli

È meglio evitare un trekking o un’attività intensa all’aperto. Ora è il momento di investire in proprietà, se vuoi buoni rendimenti. È probabile che lo sviluppo di contatti con persone influenti allevi i problemi personali. Le prospettive di matrimonio possono illuminare l’orizzonte di una relazione a lungo termine.

Oroscopo 26 settembre: Cancro

È probabile che al lavoro ne derivi un gioco di potere, ma le cose funzioneranno a tuo favore. Avrai la possibilità di prendere decisioni importanti che coinvolgono denaro. Mangiare può essere uno strumento per contrastare le frustrazioni, ma non esagerare e mangia sano.

Aggiornamento 7.15

Oroscopo 26 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 26 settembre: Leone

Un membro della famiglia può arrabbiarsi per una questione banale, ma trattalo con guanti morbidi. Continua a viaggiare al minimo, se hai problemi di salute. Chi pensa di acquistare una casa o un veicolo farà bene ad aspettare ancora un po ‘.

Oroscopo 26 settembre: Vergine

Se ti appigli in qualcosa a cui aspiri, non c’è modo di fermarti! La tua scelta di trascorrere del tempo all’aperto potrebbe non essere concordata dal partner, quindi arriva a un compromesso per goderti la giornata.

Oroscopo 26 settembre: Bilancia

Un buon conto in banca può farti pensare sulla falsariga di risparmiare per la giornata di pioggia. Un consiglio sulla salute di un esperto farà miracoli per ritrovare una figura snella e snella. Puoi organizzare una riunione a casa tua in onore di un ospite di un’altra città.

Oroscopo 26 settembre: Scorpione

Sul fronte del lavoro, è probabile che si sviluppi una situazione in cui potresti dover prendere una posizione. Questo non è il giorno per sedersi in ozio, quindi pianifica qualcosa di eccitante!

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 26 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 26 settembre: Sagittario

È prevista una buona giornata per ottenere un oggetto di lusso tanto atteso. È probabile che un incontro casuale con qualcuno influente risolva i tuoi problemi attuali. Il poco tempo che trascorri con il partner oggi potrebbe non saziare il tuo appetito per il romanticismo!

Oroscopo 26 settembre: Capricorno

Buone prospettive di lavoro sono previste per coloro che cercano lavoro nel settore IT. Controlla la tua spesa, se vuoi risparmiare alla fine del mese. L’iniziativa sulla salute si rivelerà utile, solo se sarai in grado di mantenerla.

Oroscopo 26 settembre: Acquario

Le benedizioni di un anziano di famiglia ti saranno riservate per la tua natura disponibile. Coloro che sono morsi dall’insetto dei viaggi possono iniziare a pianificare una vacanza adesso.

Oroscopo 26 settembre: Pesci

Un’auto o una casa da sogno sta per diventare una realtà per alcuni. Dovrai stare attento per proteggere i tuoi interessi. È probabile che il tuo coniuge ti dia il silenzio per qualcosa che hai fatto, quindi bacia e truccati!

Aggiornamento ore 9.00