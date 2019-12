Oroscopo 27 dicembre 2019: le previsioni di oggi

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 27 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 27 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di Natale.

Oroscopo 27 dicembre: Ariete

Un’eclissi solare mette a fuoco tutte le tue ambizioni contemporaneamente mentre sei ancora in vena di festa. Metti da parte un po ‘di tempo per riflettere sulla tua strategia di carriera e per fare alcune telefonate familiari.

Oroscopo 27 dicembre: Toro

La tua zona in cerca di avventura si sta potenziando con intuizioni e promesse personali. Se c’è qualcosa che hai sempre desiderato fare, questo è il tuo momento per risolverlo nella tua mente e nel tuo diario.

Oroscopo 27 dicembre: Gemelli

Un’eclissi intima ti porta davvero a casa quanto tieni a qualcuno o qualcosa. Questa volta troverai il modo giusto di esprimerlo. Sei pronto a cambiare, quindi aspettati che il mondo si adatti a te piuttosto che viceversa.

Oroscopo 27 dicembre: Cancro

Le relazioni ad ogni livello sono influenzate dall’approccio della luna nuova. Mettersi alle spalle i problemi del passato e ricominciare da capo è più facile di quanto ti aspetti, quindi puoi essere tu a guidare una scusa o una spiegazione.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 27 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 27 dicembre: Leone

Anche il tempo più breve focalizzato sul tuo benessere può iniziare qualcosa di buono. Fai alcune scelte di fitness chiare, quindi prosegui con le celebrazioni. Fare shopping o cucinare insieme avvicina i partner.

Oroscopo 27 novembre: Vergine

Per quanto lungo sia il tuo elenco di cose da fare, prenditi del tempo per giocare e trascorrere del tempo con i tuoi cari. Sei un acquirente creativo e vedi opportunità di guadagno in luoghi insoliti.

Oroscopo 27 novembre: Bilancia

Trasformalo in una giornata di famiglia o di amicizia e riunisci persone che ti mancano della vita, anche solo con poche parole. Se stai prendendo in considerazione grandi cambiamenti a casa, noterai molte occasioni ma avrai anche una visione che ispira chi ti circonda.

Oroscopo 27 novembre: Scorpione

La tua zona di comunicazione ti supporta per iniziare e finire le conversazioni chiave. Quindi segui i commenti o i contatti che devono essere chiusi. I regali in ritardo contengono più amore di quanto tu possa sapere.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 27 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 27 dicembre: Sagittario

Se vuoi controllare le tue spese, troverai aiuto poiché i pianeti si concentrano su denaro e valori. Puoi dire di no alla tentazione, qualunque sia la sua forma.

Oroscopo 27 dicembre: Capricorno

Si rafforza il tuo io interiore, ma porta anche più energia ed eccitazione.Puoi dire di sì a viaggi, eventi e offerte impulsivi e anche seguire le tue idee divertenti.Oroscopo 27 dicembre: Acquario

Un’eclissi di intuizioni personali intense ammorbidisce la tua visione e apre il tuo cuore al perdono e all’oblio. A te la scelta e tu farai quella giusta. Un nome spesso nei tuoi pensieri negli ultimi giorni è più vicino di quanto pensi.

Oroscopo 27 dicembre: Pesci

Valuta i legami di amici e familiari in base a come ti fanno sentire, quindi agisci. Non devi più accettare comportamenti insoddisfacenti.