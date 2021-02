Oroscopo 27 febbraio 2021: i pronostici di domani

Di nuovo qui, a parlare di pianeti e stelle, per decifrare il nostro futuro attraverso il nuovo oroscopo di domani.

Di seguito i pronostici di domani, 27 febbraio 2021, con le novità rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 27 febbraio: Ariete

È fastidioso quando le persone ti trattano come un allarmista, ma non arrabbiarti. Guidali con calma attraverso il tuo ragionamento.

Oroscopo 27 febbraio: Toro

Il terreno cedevole non è un segno di debolezza se ti fa guadagnare tempo. Lancia un osso a un avversario e lo butti fuori.

Oroscopo 27 febbraio: Gemelli

Non giocare nel gioco della colpa. Puntare le dita è sempre più facile che indicare la strada. Le persone hanno bisogno della tua guida per uscire dalla loro situazione.

Oroscopo 27 febbraio: Cancro

Cogli l’altra parte in un’incongruenza, ma non dire niente ora. Lascia che questa persona continui. Potresti finire per guadagnare un bottino più grande.

Oroscopo 27 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 27 febbraio: Leone

Una crisi non è il momento per reinventare la ruota. Supportare le strutture in atto. Dureranno finché non potrai tornare su un terreno solido.

Oroscopo 27 febbraio: Vergine

È possibile che una questione di famiglia venga gonfiata a dismisura. Ma se non vuoi che un giorno diventi realtà, è meglio che te ne occupi ora.

Oroscopo 27 febbraio: Bilancia

Vai avanti con ciò che è già in gioco. Non puoi permetterti di tirarti indietro ora e cambiare rotta non risolverà nulla.

Oroscopo 27 febbraio: Scorpione

Pensavi di essere delle figure da cacciatore di uccelli, quindi è uno shock vedere che sei fuori budget. Puoi ancora tenere a freno i costi.

Oroscopo 27 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 27 febbraio: Sagittario

Le pressioni aumentano e ti sembra che la gente si aspetti troppo. Persevera e supererai questo ostacolo.

Oroscopo 27 febbraio: Capricorno

È impossibile rimanere neutrali poiché le parti opposte si contendono il tuo sostegno. Dovrai sceglierne uno in modo da valutare la posta in gioco.

Oroscopo 27 febbraio: Acquario

Aspettatevi un sacco di bufere. Ma fai attenzione a ciò che non viene detto perché rivela cosa sta realmente accadendo.

Oroscopo 27 febbraio: Pesci

Abbracciare lo spirito di cooperazione è più importante che guadagnare punti. Lo farai più tardi, dopo aver costruito fiducia e rapporto.

