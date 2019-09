Oroscopo 27 settembre 2019: la giornata secondo le stelle

Torna l’oroscopo per la giornata del 27 settembre 2019, segno per segno. Tutte le previsioni delle stelle rispetto ai pronostici dell’oroscopo di Italia Sera del 26 settembre 2019.

Oroscopo 27 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 27 settembre: Ariete

Potresti trovare difficile dire “no” alla richiesta di assistenza di qualcuno, ma non hai scelta in merito. Sai da una lunga esperienza che se vieni coinvolto nei loro affari personali diventerà personale anche per te, e davvero non ne hai bisogno. Oroscopo 27 settembre: Toro

Non dare troppo nelle prossime 24 ore – in effetti, non dare niente. I pianeti avvertono che una volta che inizi a parlare potresti non essere in grado di smettere, quindi tieni i tuoi pensieri per te, anche a rischio di apparire un po ‘freddo.

Oroscopo 27 settembre: Gemelli

Se ti ritrovi coinvolto in una sorta di dibattito o battaglia di ingegno oggi ti consigliamo vivamente di mantenerlo a un livello leggero. Se inizi a diventare competitivo, non c’è idea di come la situazione potrebbe svilupparsi, ma non sarà carina.

Oroscopo 27 settembre: Cancro

Non tutti apprezzeranno ciò che hai da dire oggi, ma non lasciare che ciò ti impedisca di dirlo. Il semplice fatto è che puoi vedere cose che gli altri non possono, il che ti dà il diritto, anche l’obbligo, di parlare. Non aspettarti comunque grazie.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 27 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 27 settembre: Leone

Qualcuno che incontri durante i tuoi viaggi metterà in dubbio le tue convinzioni e forse ti incoraggerà persino a pensare in modo diverso. Ma non riporre troppa fiducia nelle loro parole. Potrebbero sembrare di sapere di cosa stanno parlando, ma puoi esserne sicuro? Oroscopo 27 settembre: Vergine

Mercurio, il tuo sovrano, oggi è in conflitto con il pianeta Plutone, quindi esiste una reale possibilità che tu cada con qualcuno in una posizione di autorità. Dì il tuo pezzo in ogni modo ma sii intelligente e riconosci quando è il momento di arretrare.

Oroscopo 27 settembre: Bilancia

Avrai almeno una e forse diverse idee geniali oggi, ma non devi essere così innamorato del tuo genio che rifiuti i consigli di amici e colleghi. Hanno anche delle idee geniali e il loro contributo potrebbe essere prezioso.

Oroscopo 27 settembre: Scorpione

Una paura o fobia che pensavi di aver superato molto tempo fa alza di nuovo la testa e ti infastidirà pensare che non sei così mentalmente duro come pensavi di essere. Non sudare, Scorpione: non può farti del male.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 27 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 27 settembre: Sagittario

Non importa quanto tu provi a convincere un amico o un familiare a vedere le cose a modo tuo oggi non ci riuscirai, quindi risparmia il fiato. Potrebbero benissimo sapere che hai ragione, ma non hanno intenzione di ammetterlo. Non perdere tempo con loro.

Oroscopo 27 settembre: Capricorno

Potrebbe essere una giornata frustrante poiché i piani che hai fatto cadono a pezzi senza una ragione apparente. Quello che devi capire è che nel più grande schema delle cose c’è sempre una ragione. Continua a pensare e tieni sempre a mente il tuo obiettivo generale.

Oroscopo 27 settembre: Acquario

L’incapacità di un amico di prendere una decisione potrebbe interrompere i tuoi piani di viaggio oggi, ma la buona notizia è che non hai bisogno di essere in movimento comunque, quindi molto probabilmente ti hanno fatto un favore. Ti divertirai di più restando dove sei. Oroscopo 27 settembre: Pesci

Se un amico commette un errore sciocco oggi non fare molto, risponderà meglio se mostrerai un po ‘di sensibilità. Nel più grande schema delle cose non è la fine del mondo, quindi mostrati di capire e aiutali a farlo bene la prossima volta.

Aggiornamento ore 11.00