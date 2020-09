Oroscopo 27 settembre 2020: i pronostici di oggi

Un saluto a tutti gli appassionati di stelle e pianeti. Siamo qui per i suggerimenti dal cielo, come al solito derivanti dalla nostra analisi: ecco il nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 27 settembre 2020, con le differenze fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 27 settembre: Ariete

Abbi fiducia in ciò che proponi perché sei sulla strada giusta. Il tuo idealismo e il tuo entusiasmo convertiranno gli scettici.

Oroscopo 27 settembre: Toro

Non c’è modo di aggirarlo. Sei bloccato con un vecchio problema per tutta la giornata. Tuttavia, sfruttalo al meglio perché potresti finire per divertirti.

Oroscopo 27 settembre: Gemelli

Sei pronto a prenderti la colpa degli errori dei colleghi? Diffida delle persone che iniziano a farti complimenti a sorpresa.

Oroscopo 27 settembre: Cancro

Ti si lascia a bocca aperta quando qualcuno che ammiri in segreto ti fa un complimento. Ricambia le lodi perché dove c’è adulazione c’è interesse.

Aggiornamento 7.15

Oroscopo 27 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 27 settembre: Leone

Devi correggere l’equilibrio tra “dare” e “prendere” nelle tue relazioni strette perché ultimamente le hai date per scontate.

Oroscopo 27 settembre: Vergine

Non lasciare che la frustrazione ti porti a buttare dei bei soldi dopo il male. Fermare le cose ora in modo da poter valutare la situazione.

Oroscopo 27 settembre: Bilancia

Ricevi notizie deludenti grazie alla configurazione del cielo, ma non sarai deragliato a lungo. Grandi sviluppi sono in corso la prossima settimana.

Oroscopo 27 settembre: Scorpione

Ti imbatti negli stessi vecchi blocchi stradali. Ma invece di farti strada, prova ad andare in giro. Andrai oltre più velocemente.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 27 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 27 settembre: Sagittario

Ti sembrerà che qualcuno abbia sparato al cavallo da sotto di te, ma se qualcuno può saltare in piedi e salire a bordo di un altro, sei tu.

Oroscopo 27 settembre: Capricorno

Non sei uno che chiede un favore, ma chiedi. Le persone sono felici di darti una mano e se non possono aiutarti ti metteranno in contatto con qualcuno che può farlo.

Oroscopo 27 settembre: Acquario

L’intimità non è facile per gli Acquari, ma ora è un momento buono come un altro per imparare. Inizia trattando l’altra metà come il migliore amico che è.

Oroscopo 27 settembre: Pesci

Le lamentele perdono la loro forma quando il cielo è di questo tipo. Se c’è mai stato un giorno in cui lasciare che il passato sia passato, allora lo è oggi.

Aggiornamento ore 9.00