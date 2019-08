Oroscopo 28 agosto 2019: cosa dicono le stelle

Ecco l’oroscopo per la giornata di mercoledì 28 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 27 agosto 2019.

Oroscopo 28 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 28 agosto: Ariete

Non c’è motivo di dispiacersi per qualcuno che sta vivendo momenti più difficili di te. La dura verità è che hanno portato le difficoltà che stanno sopportando su se stesse, quindi perché mai dovresti sentirti in colpa?

Oroscopo 28 agosto: Toro

Potresti essere infastidito dalle azioni di qualcuno, ma arrabbiarti non cambierà nulla. Il modo migliore per affrontare la situazione è lasciarlo bruciare, cosa che non farà se si sale all’esca e si viene coinvolti in una partita di urla.

Oroscopo 28 agosto: Gemelli

Qualcuno che incontri socialmente potrebbe diventare molto importante per te nei prossimi mesi, quindi fai attenzione alle persone che cercano di attirare la tua attenzione e non distogliere lo sguardo. Il romanticismo è possibile ma una collaborazione professionale è molto più probabile.

Oroscopo 28 agosto: Cancro

Se non ti senti completamente soddisfatto di ciò che dovresti fare, allora fai sapere ai tuoi partner e colleghi i tuoi sentimenti prima che vada troppo lontano e non puoi più cambiare le cose. Non c’è nulla di sbagliato nell’ammettere che hai dei dubbi.

Oroscopo 28 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 agosto: Leone

Se sei tipico del tuo segno, molto probabilmente ti sei spinto al limite nelle ultime settimane, ed è fantastico. Ma ad un certo punto dovrai rallentare e fare una pausa – e quel punto potrebbe anche farti arrabbiare oggi.

Oroscopo 28 agosto: Vergine

Non sforzarti troppo oggi perché la luna nuova che si avvicina molto probabilmente ti presenterà una nuova serie di possibilità e opportunità. Se non riesci a completare un’attività senza esaurirti, lasciala cadere e risparmia energia per qualcosa di meglio.

Oroscopo 28 agosto: Bilancia

Non importa quante cose brutte possano accadere nel mondo, ci sono ancora molte cose buone e molte brave persone, quindi non disperare. Concentrati su ciò che sta andando bene per un cambiamento: ce ne sono molti se fai uno sforzo per guardare.

Oroscopo 28 agosto: Scorpione

Potresti trovare difficile far capire a qualcuno che ciò che stanno facendo non è solo sbagliato, ma destinato a fallire, ma se non vogliono saperlo, lasciali andare avanti. E quando chiedono aiuto quando si profila un disastro? Ignorali.

Oroscopo 28 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 agosto: Sagittario

Se ti trovi in ​​contrasto con coloro che fissano l’agenda oggi, allora fai loro sapere che non seguirai i loro consigli. E se provano a trasformare i loro consigli in un ordine? Basta ridere in faccia e allontanarsi rapidamente.

Oroscopo 28 agosto: Capricorno

Sembra che tu stia pensando a qualcuno molto tardi e sta arrivando sul palco in cui stai diventando un po ‘ossessivo. Devi uscirne fuori e riportare le cose alla normalità. Ci sono altre persone e problemi che richiedono la tua attenzione.

Oroscopo 28 agosto: Acquario

Non perdere tempo a discutere con persone che non saranno mai d’accordo con te, anche se dimostrerai loro in tutti i modi che ciò che dici è vero. Tra tutti voi dovreste sapere quanto possa essere difficile mettere da parte credenze e opinioni profondamente radicate. Oroscopo 28 agosto: Pesci

La luna nuova che si avvicina porterà molte nuove sfide e molte nuove opportunità e per sfruttarle al massimo devi essere pronto e disposto ad adattarti, magari in un attimo. Fortunatamente, Pesci è un segno che ama muoversi con i tempi.

