Oroscopo 28 agosto 2020: le previsioni di oggi

Un caro saluto a tutti voi, amici dell’astrologia. Per un nuovo viaggio fra le previsioni dalle stelle, vi presentiamo anche questa volta il nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 28 agosto 2020, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 28 agosto: Ariete

È probabile che un accordo redditizio metta fine ai tuoi problemi finanziari in una certa misura. È probabile che il tuo senso degli affari e la tua voglia di cifre vengano sfruttati. Alcuni di voi potrebbero essere sul punto di adottare uno stile di vita sano.

Oroscopo 28 agosto: Toro

Una riunione di famiglia offrirà l’opportunità di incontrare tutti. La tua opzione di viaggiare su strada invece che in treno si rivelerà un’opzione migliore. È previsto un grande sollievo sul fronte accademico che ti aiuterà a scioglierti.

Oroscopo 28 agosto: Gemelli

Sarai in grado di contrastare con successo le situazioni stressanti. Mantieni il tatto mentre interagisci con la persona amata. Evita di dire cose che possono facilmente rovinare l’umore!

Oroscopo 28 agosto: Cancro

È probabile che aumenti i tuoi guadagni man mano che maturano gli investimenti precedenti. C’è un’enorme domanda nella tua linea di lavoro. Mangia solo quando ti senti veramente affamato. Potresti pensare di partecipare a un matrimonio o a una funzione di qualcuno vicino.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 28 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 agosto: Leone

I tuoi sforzi sul fronte accademico riusciranno a raggiungere l’obiettivo. Il grande cuore e la preoccupazione di un filantropo possono insegnarti una lezione o due. Prendersi del tempo per un viaggio romantico con il partner è sulle carte.

Oroscopo 28 agosto: Vergine

Non avrai motivo di lamentarti per un viaggio lungo e faticoso, perché ti diverti in tutto! I buoni inquilini finiranno il progetto per alcuni proprietari di casa che cercano di affittare i loro locali.

Oroscopo 28 agosto: Bilancia

Nonostante le tue apprensioni, un nuovo accordo si rivelerà redditizio. Qualche terreno fresco potrebbe essere rotto sul fronte professionale. Una tecnica sbagliata può rivelarsi controproducente sul fronte del fitness. Gli sposi possono aspettarsi un’esistenza felice.

Oroscopo 28 agosto: Scorpione

Potresti sentirti riluttante ad avvicinare qualcuno influente per un favore personale, ma non avrai molta scelta. Giochi bene le tue carte per conquistare gli affetti di chi ami.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 28 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 agosto: Sagittario

È probabile che porterai la famiglia in un posto eccitante e ti godrai il cuore! Alcuni di voi potrebbero trovarsi nelle fasi finali dell’acquisizione di una proprietà. Otterrai un buon punteggio sul fronte accademico, nonostante le tue apprensioni.

Oroscopo 28 agosto: Capricorno

È probabile che il denaro bloccato a causa della burocrazia venga rilasciato presto. I politici e gli uomini d’affari possono trovare la giornata redditizia. Un anziano della famiglia può richiedere alcuni controlli medici.

Oroscopo 28 agosto: Acquario

Potresti aver bisogno di motivazione sul fronte accademico per ottenere buoni risultati, ma la tua preparazione sarà adeguata. Questo sembra essere il tuo mantra e probabilmente ne trarrai un immenso piacere. L’amore è nell’aria e sei certo di trovare la tua anima gemella oggi.

Oroscopo 28 agosto: Pesci

I bambini saranno una fonte di molta gioia oggi. Questa è una giornata eccellente per viaggiare, soprattutto se hai intenzione di andare in qualche destinazione turistica. È probabile che una questione di proprietà venga risolta amichevolmente.

Aggiornamento ore 10.00