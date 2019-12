Oroscopo 28 dicembre 2019: pronostici di domani

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 28 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 28 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per domani ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di ieri.

Oroscopo 28 dicembre: Ariete

Può essere frustrante che non tutti agiscano velocemente come te, ma non c’è molto che puoi fare al riguardo. Sii un motore e un agitatore sul fronte del lavoro oggi, ma non aspettarti che i colleghi ti stiano al passo con te, o persino capiscano cosa stai facendo.

Oroscopo 28 dicembre: Toro

Niente nella vita è certo, ma non è necessario che sia una cosa negativa. L’attività cosmica dirompente vomiterà ogni sorta di eventi imprevisti oggi e durante il fine settimana, ma se rimani calmo e ti godi la sfida, avrai davvero un momento memorabile.

Oroscopo 28 dicembre: Gemelli

Secondo i pianeti stai prendendo la vita troppo sul serio e devi essere un po ‘meno esigente nei tuoi standard, sia per te che per le altre persone. Nel più grande schema di cose le tue preoccupazioni quotidiane non hanno alcuna reale conseguenza, quindi avvicinati alla vita con un sorriso.

Oroscopo 28 dicembre: Cancro

Dovrai prendere una decisione difficile che coinvolge una stretta relazione personale nei prossimi giorni e devi essere nel giusto stato d’animo quando la prendi. L’apertura e l’ottimismo sono essenziali. La vita è bella e migliorerà ancora.

Oroscopo 28 dicembre: Leone

Sei il tipo di persona che fa accadere le cose e non hai intenzione di ascoltare coloro che dicono che dovresti rallentare un po ‘ed essere più cauto nel processo decisionale. Per quanto riguarda Leo, è tutto o niente.

Oroscopo 28 novembre: Vergine

Ci sono una serie di sfide nella tua vita al momento, ma non sei minimamente scoraggiato. In effetti, il collegamento di Sun-Giove di oggi ti farà credere che niente e nessuno può batterti – e la tua enorme fiducia in te stesso ne farà un dato di fatto.

Oroscopo 28 novembre: Bilancia

Può sembrare che alcune persone stiano creando problemi per il gusto di farlo, ma non c’è motivo per cui ciò dovrebbe influenzarti in alcun modo. Ignora ciò che stanno facendo e concentrati sui tuoi obiettivi e le tue ambizioni. Preparati a prendere le risoluzioni per il nuovo anno.

Oroscopo 28 novembre: Scorpione

Non devi fare ciò che gli amici e la famiglia si aspettano da te ed è giunto il momento di farglielo sapere. L’influenza di Giove promette che il tuo futuro è estremamente luminoso, quindi fidati del tuo istinto e supera i limiti che altri ti hanno imposto.

Oroscopo 28 dicembre: Sagittario

Giove, il tuo sovrano e pianeta di buona fortuna, unisce oggi le forze con il Sole, il che suggerisce che il 2019 finirà in grande stile. Dai sempre il meglio di te stesso e ora l’universo ti darà il meglio in cambio.

Oroscopo 28 dicembre: Capricorno

Stai ricevendo i premi e gli applausi che ritieni di meritare? In caso contrario, può essere solo una questione di tempo prima che il tuo nome sia illuminato. L’eclissi di ieri nel tuo segno e il collegamento di Sole-Giove di oggi significa che puoi aspettarti qualcosa di speciale, perché sei speciale.

Oroscopo 28 dicembre: Acquario

Hai ascoltato così tante opinioni diverse e così tante voci di dissenso che la tua testa è in un vortice. Trova un posto tranquillo dove poter chiudere tutte le chiacchiere esterne, stare da solo e conoscere la tua voce interiore. Ha le risposte.

Oroscopo 28 dicembre: Pesci

La cosa più importante quando il vecchio anno volge al termine è che pensi da solo e agisci dal cuore. Altri potrebbero dirti che devi credere in questo o quello, ma non dovresti credere in niente che non hai provato per te stesso.