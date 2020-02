Oroscopo 28 febbraio 2020: anteprima di domani

Ci avviciniamo a grandi falcate verso il fine settimana, ma prima dobbiamo capire cosa accadrà il prossimo venerdì. Possiamo sbirciare nel futuro con le previsioni del 28 febbraio 2020. Per la giornata di domani, tutti i consigli migliori in base a quello che stelle e pianeti stanno facendo a nostra insaputa.

Ecco un quadro esaustivo per l’oroscopo di domani, 28 febbraio 2020, e quello che cambierà rispetto ai pronostici odierni e quelli per domani di Paolo Fox.

Oroscopo 28 febbraio: Ariete

Non sei mai stato il tipo da trattenerti dal dire ciò che pensi e non stai per iniziare ora. Se qualcuno con cui vivi, lavori o fai affari si è preso le libertà, allora devi far loro sapere che non sarà permesso di continuare.

Oroscopo 28 febbraio: Toro

Non importa se certe persone non approvano ciò che stai facendo: l’unica cosa che conta è che ti fa sentire bene. I tuoi veri amici ti supporteranno qualunque siano le conseguenze, quindi continua a fare quello che stai facendo e continua a farlo bene.

Oroscopo 28 febbraio: Gemelli

Potresti essere in uno stato d’animo combattivo al momento, ma fai attenzione a chi assumi perché alcuni dei tuoi rivali potrebbero essere più duri di quanto sembri. In questo periodo dell’anno, in particolare, non vuoi davvero fare nemici.

Oroscopo 28 febbraio: Cancro

Buon divertimento oggi. Certamente fai luce su situazioni che sai non sono poi così importanti. Ma non dimenticare che non tutti hanno lo stesso atteggiamento rilassato come te. Assicurati di ridere con le persone, non di loro.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 28 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 febbraio: Leone

Non vergognarti di ciò che hai fatto, né di ciò che intendi fare in futuro. Più sarai aperto sui tuoi sogni e desideri, più scoprirai che le persone ti sostengono. Se non altro ammireranno la tua impavidità.

Oroscopo 28 febbraio: Vergine

Gli opposti sicuramente si attraggono e l’attività cosmica di oggi ti metterà in contatto con persone che potrebbero sembrare molto diverse da te in superficie ma con le quali condividi un qualche tipo di legame interiore. Sii aperto e accogliente con tutti quelli che incontri.

Oroscopo 28 febbraio: Bilancia

Alcune delle cose che fai, e il modo in cui le fai, possono sembrare vecchio stile, ma che importa? Se funzionano per te, questa è una buona ragione per continuare con loro. Il mondo cambia sempre, ma non devi sempre cambiare con esso.

Oroscopo 28 febbraio: Scorpione

Ti senti come se potessi affrontare il mondo e vincere ora che il Sole si sta muovendo attraverso l’area più dinamica. Qualunque cosa tu faccia girare la tua mano nelle prossime settimane sicuramente funzionerà per il meglio, quindi dai il massimo.

Oroscopo 28 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 febbraio: Sagittario

Perché hai a che fare con persone che non ti piacciono molto, il potenziale di conflitto è chiaro, ma ci sono molte cose che puoi fare per ridurre la tensione e mantenere la pace. Un modo sicuro è resistere alla tentazione di prenderli in giro!

Oroscopo 28 febbraio: Capricorno

L’attività cosmica nell’area di viaggio mette in risalto il lato irrequieto della tua natura, quindi trova il modo di essere in movimento pur essendo in grado di soddisfare i tuoi numerosi obblighi. Viviamo in un mondo mobile, quindi continua a muoverti.

Oroscopo 28 febbraio: Acquario

Hai una reputazione per l’onestà che non è seconda a nessuno e se qualcuno cerca di convincerti a piegare le regole o a smussare gli angoli oggi, non lascerai dubbi su come ti senti. Spero che impareranno dal tuo esempio, ma probabilmente no.

Oroscopo 28 febbraio: Pesci

Qualunque cosa tu desideri, basta chiederla. C’è un grande potere nel pensiero, e ancora più potere nella parola scritta e parlata, quindi annota i tuoi obiettivi e poi ripeterli a te stesso durante il giorno. I risultati ti stupiranno.

Aggiornamento ore 10.00