Oroscopo 28 febbraio 2020: previsioni di oggi

Siamo a venerdì, alle porte del weekend e di un nuovo mese che sta per iniziare: marzo prenderà il posto di febbraio, e di situazioni planetarie da decifrare che ne sono molte. Andiamo con ordine e partiamo dai pronostici del 28 febbraio 2020 con tutti i consigli migliori per la giornata, segno per segno.

Di seguito, quindi, potete leggere il nostro oroscopo di oggi, 28 febbraio 2020, e confrontarlo con le nostre ultime previsioni e quelle del giorno di Paolo Fox.

Oroscopo 28 febbraio: Ariete

Nessuno è migliore o più freddo di chiunque altro. Tuttavia, coloro che hanno preso più rischi in un breve lasso di tempo, saranno sicuramente degli eroi.

Oroscopo 28 febbraio: Toro

Sarai come un albero radicato nella terra che è l’elemento del tuo segno. Rimarrai radicato e crescerai in modo incrementale, sfidando le tempistiche. E lascerai andare e ricrescerai.

Oroscopo 28 febbraio: Gemelli

Condurre tutta la tua vita sull’adrenalina non è un modello sostenibile. Non funzionerà a lungo termine. Anche se, certamente, le sfide di adrenalina che hai impostato nel breve periodo saranno esplose per farti raggiungere l’obiettivo.

Oroscopo 28 febbraio: Cancro

Le persone fanno cose ben intenzionate e super imbarazzanti in nome della pressione dei pari. Sarai un osservatore in questo oggi, resistendo alla partecipazione, come dovresti in questo caso.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 28 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 febbraio: Leone

L’energia sarà ben spesa. Non è perché farai l’impressione desiderata; piuttosto, è che imparerai qualcosa su te stesso, ciò che conta per te.

Oroscopo 28 febbraio: Vergine

La diversità rende i gruppi forti. Questo vale anche per il tuo gruppo di amici. Un mix di persone con diversi punti di forza si aggiungerà alla tua vita, mentre un gruppo che sa troppo di una cosa non avrà la scintilla.

Oroscopo 28 febbraio: Bilancia

Sei un originale. Dire le battute che altri hanno detto, attenersi alla sceneggiatura, usare i cliché, beh, invecchia velocemente. È tonificante esprimere la tua unicità.

Oroscopo 28 febbraio: Scorpione

Il tuo meglio è abbastanza buono. La tua torta vince il concorso e la tua salsa speciale guadagna intrighi in tutto il mondo. Questa è roba da fantasie e voci di diario, quindi assicurati di mettere gli eventi e i potenziali eventi del giorno in entrambi.

Oroscopo 28 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 febbraio: Sagittario

Le parti scintillanti della vita sono i momenti intermedi in cui non hai nulla da guadagnare, niente da perdere e nulla da contare in generale. Ciò che è più prezioso non è quantificabile.

Oroscopo 28 febbraio: Capricorno

La mossa successiva corretta spesso non è a destra o a sinistra o addirittura dritto. La mossa migliore potrebbe non essere affatto mossa. Stare lì fino a quando il mondo non cambia è una vera prova di pazienza che pagherà.

Oroscopo 28 febbraio: Acquario

I guru dell’auto-aiuto insistono: in ogni momento, abbiamo una scelta. Ma molti momenti vanno sulla via della programmazione. Se ci sono scelte, non siamo consapevoli. Non c’è vergogna in questo; è umano. Svegliarsi è il primo passo.

Oroscopo 28 febbraio: Pesci

Chi soffre di artrite sa che, sebbene sembri controintuitivo, spostare le parti che non vogliono muoversi ti farà sentire libero dal dolore. Usa questo come metafora per un’altra parte della tua vita.

Aggiornamento ore 10.00