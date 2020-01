Oroscopo 28 gennaio 2020: i consigli di oggi

Non possiamo iniziare questo martedì senza l’oroscopo del 28 gennaio 2020. Considerando quelli che sono i movimenti astrali, in base al nostro segno zodiacale, siamo in grado di trarne delle considerazioni su come andrà la nostra giornata

Andiamo a vedere allora cosa ci attende con le previsioni del 28 gennaio 2020 e che cambia rispetto all’ultimo oroscopo. Questi pronostici della nostra redazione e come si differenziano rispetto alle previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo 28 gennaio: Ariete

Per sapere cosa conta davvero per le persone, studia le interazioni. All’interno dei gesti più piccoli sarà il dono di tutto.

Oroscopo 28 gennaio: Toro

Hai deciso di diventare bravo in qualcosa. Non importa quanto sei lontano dall’obiettivo in questo momento. Scopri quale piccola parte di essa puoi imparare. Devi solo ottenere l’1% in più alla volta.

Oroscopo 28 gennaio: Gemelli

Non ti piace iniziare una cosa se non pensi di poterla finire. La mossa del principiante è mettere insieme il puzzle prima di notare quanti pezzi saranno coinvolti.

Oroscopo 28 gennaio: Cancro

Cosa devi fare per rendere il tuo cuore una zona di pace? E puoi farlo da solo? No. È impossibile quanto l’armonizzazione con te stesso in tempo reale.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 28 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 gennaio: Leone

Un anello di fuoco è un simbolo duraturo. Johnny Cash cantava a questo proposito, i felini del circo vi saltano attraverso e, recentemente, è stato trovato illustrato su un’antica mappa egiziana. In qualche modo, oggi salterai attraverso un cerchio così ardente.

Oroscopo 28 gennaio: Vergine

Certo, forse potresti andare più veloce, più efficiente e farlo in forma migliore. Ma non è questo il punto. Il punto è il movimento. Dimentica come dovrebbe essere.

Oroscopo 28 gennaio: Bilancia

In ogni momento, hai delle scelte. Essere troppo consapevoli di questo fatto è paralizzante, e non esserne abbastanza consapevoli è peggio. Le persone si bloccano quando scambiano le porte scorrevoli per i muri.

Oroscopo 28 gennaio: Scorpione

All’interno sta accadendo qualcosa, per questo motivo, farai un’impronta sul mondo osservando i passanti, interagendo con loro o restando a casa.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 28 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 gennaio: Sagittario

Il giudizio precoce è inefficiente. Poi arrivano opinioni e delusioni. Poi viene la discussione con la realtà – che spreco. Prima di giudicare, lascia che la realtà ti mostri di cosa si tratta. Quindi accettalo e vai da lì.

Oroscopo 28 gennaio: Capricorno

Conoscere ciò di cui hai bisogno non è così facile. Il più delle volte, le persone lo indovinano, sbagliano e riprovano. Una persona che può valutare con precisione le tue esigenze è un dono inestimabile e dovrebbe essere apprezzata come tale.

Oroscopo 28 gennaio: Acquario

La tolleranza ha bisogno di una migliore campagna di pubbliche relazioni. Non è considerato particolarmente glamour, eppure la tolleranza è il valore più strettamente legato al “cool”.

Oroscopo 28 gennaio: Pesci

Non sei mai veramente su una strada diritta. Anche la linea di marciapiede più lineare e senza fine è avvolgente sottilmente attorno alla curvatura di un pianeta sferico. Salite e scalate sono inevitabili.

Aggiornamento ore 12.30