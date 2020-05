Oroscopo 28 maggio 2020: le stelle di domani

Eccoci di nuovo alle prese con le stelle, per determinare quali sono i segni favoriti dagli astri nella prossima giornata. Andiamo a vedere senza esitazioni il nostro oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 28 maggio 2020, con le variazioni rispetto alle previsioni di oggi.

Oroscopo 28 maggio: Ariete

Dopo più mancati incidenti di quanti tu possa contare, finalmente hai il tuo obiettivo nel mirino. Prendi la mira e spara. Questa volta colpirai nel segno.

Oroscopo 28 maggio: Toro

Non è il momento di forzare un attacco. Fai un passo indietro e lascia che gli sviluppi si svolgano. Se le cose sono fatte per essere, allora faranno centro.

Oroscopo 28 maggio: Gemelli

Quello che pensi di dover fare per rendere le cose giuste probabilmente produrrà il risultato opposto.

Oroscopo 28 maggio: Cancro

Le persone spesso evitano idee audaci ma danno loro tempo. Alla fine arriveranno al tuo modo di pensare.

Oroscopo 28 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 maggio: Leone

La tua audacia viene premiata. Non solo coglierai la giornata, ma potresti anche giovare del resto del mese.

Oroscopo 28 maggio: Vergine

Cosa c’è che non va in te? Scommettere tutto su un risultato non è il tuo stile. Sei sempre stato più calcolato nei tuoi rischi. Non cambiare ora.

Oroscopo 28 maggio: Bilancia

Un affare che cade all’ultimo minuto non è la cosa peggiore. La cosa peggiore è andare avanti con qualcuno che si nascondeva così tanto da te.

Oroscopo 28 maggio: Scorpione

Un nuovo campo da gioco offre nuove opportunità. Continua a dirti che andrà bene durante questa transizione e forse ci crederai.

Oroscopo 28 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 maggio: Sagittario

Conosci quella finestra di opportunità irripetibile quando le cose si uniscono nel modo più magnifico? Bene, sarebbe ora.

Oroscopo 28 maggio: Capricorno

È bello scoprire che le persone credono in te più di quanto tu creda in te stesso. Lascia che parte della loro fede si stacchi su di te e accadranno miracoli.

Oroscopo 28 maggio: Acquario

Le tensioni sottostanti arrivano al culmine. Ed è anche una buona cosa perché non è mai una buona idea sedersi sulle cose. Puoi anche aspettarti di dormire meglio di notte.

Oroscopo 28 maggio: Pesci

La tua carriera decolla in una direzione inaspettata grazie al cielo di domani. Abbraccia lo spirito di avventura e ti piacerà dove finirai.

