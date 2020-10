Oroscopo 28 ottobre 2020: i pronostici di domani

Di nuovo alle prese con le stelle, questa volta considerando le prospettive delle prossime 24 ore. Scopriamo quali sono le novità per tutti i segni con il nuovo oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 28 ottobre 2020, con le variazioni fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 28 ottobre: Ariete

Hai affrontato la battaglia di un amico bisognoso e ora è diventata tua. Non c’è indegno in ritirata. Esci prima di affondare troppo in profondità.

Oroscopo 28 ottobre: Toro

Una persona amata sente di meritare di più, ma sai che ha ottenuto ciò che ha dato. Rompi delicatamente la verità per lui.

Oroscopo 28 ottobre: Gemelli

Troppe opzioni possono creare confusione portandoti a indovinare una decisione che sarebbe stato un gioco da ragazzi. Vai con quello che volevi in primo luogo.

Oroscopo 28 ottobre: Cancro

Ti sta per venire voglia di raccogliere tutti i tuoi oggetti e marciare verso casa. Ma non farlo. Devi dimostrare che sei più grande di così.

Oroscopo 28 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 ottobre: Leone

Vorresti avere garanzie in atto ma non succederà. Non avere una rete di sicurezza è proprio ciò che ti porta a scalare nuove vette.

Oroscopo 28 ottobre: Vergine

La tua capacità di parlare con quasi tutti di qualsiasi cosa ti rende un mediatore naturale. Questo è utile oggi quando le tensioni aumentano.

Oroscopo 28 ottobre: Bilancia

Ti chiedi se hai spinto troppo in là la questione, ma non tirarti indietro. Sei sul punto di ottenere quello che vuoi.

Oroscopo 28 ottobre: Scorpione

Non farti irritare quando un superiore diventa eccessivamente esigente. Non è solo per essere prepotente. Ti sta spingendo ad essere il meglio che puoi essere.

Oroscopo 28 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 ottobre: Sagittario

Puoi razionalizzare il tuo comportamento o puoi cambiarlo. Se cambi non dovrai spiegarti così tanto o scusarti così spesso.

Oroscopo 28 ottobre: Capricorno

I prezzi stanno aumentando, quindi è necessario un po’ di serraggio della cinghia. Ma non interrompere la circolazione. Il budget, come i jeans, dovrebbe essere comodo ma non largo.

Oroscopo 28 ottobre: Acquario

I tuoi interessi vengono serviti? O le tue squadre che guidano il tifo? Spiega agli amici ben intenzionati che apprezzi il sostegno ma che devi prendere le tue decisioni.

Oroscopo 28 ottobre: Pesci

Le relazioni sono strade a doppio senso. Allora perché insisti che è la tua strada o l’autostrada? Non sei imparziale come pensi.

