Oroscopo 28 settembre 2020: i pronostici di oggi

Oroscopo 28 settembre: Ariete

Alcuni di voi probabilmente cambieranno lavoro per avere migliori prospettive finanziarie. Scommesse o speculazioni possono guadagnare buoni soldi. Un nuovo regime di esercizi si dimostrerà efficace per tornare in forma.

Oroscopo 28 settembre: Toro

Una riunione di famiglia è in programma e si rivelerà molto divertente. Un viaggio di lavoro può diventare un punto di svolta per alcuni imprenditori.

Oroscopo 28 settembre: Gemelli

Ci si possono aspettare buone notizie sul fronte della proprietà. Ti senti pronto per intraprendere una nuova avventura con piena energia e dinamismo. La tua storia d’amore potrebbe incorrere in complicazioni inaspettate oggi, ma salverai la situazione.

Oroscopo 28 settembre: Cancro

È probabile che tu faccia una marcia in più sui tuoi avversari al lavoro. È previsto un ritardo nell’ottenere un prestito sanzionato. Chi soffre di pensieri negativi dovrebbe fare qualcosa al riguardo per trattenere il tuo quoziente di positività.

Oroscopo 28 settembre: Leone

L’arrivo di qualcuno rischia di rallegrare l’ambiente domestico. Pianificare una vacanza esotica potrebbe essere sulle carte. È probabile che la proprietà prenotata da te venga presto in tuo possesso.

Oroscopo 28 settembre: Vergine

Le persone coinvolte in una causa legale possono aspettarsi alcuni sviluppi positivi. I tuoi tentativi di attirare l’attenzione del tuo prescelto potrebbero non avere successo, se continui in modo sbrigativo.

Oroscopo 28 settembre: Bilancia

Per alcuni è indicato un aumento dei guadagni. La condizione di coloro che hanno subito un intervento chirurgico migliorerà rapidamente. Il fronte interno appare sereno e pacifico. Evita di entrare in politica in ufficio perché non ti farà bene.

Oroscopo 28 settembre: Scorpione

È probabile che il sogno di guidare un’auto grande si realizzi per alcuni. Si materializza un lucroso affare di proprietà.

Oroscopo 28 settembre: Sagittario

Andare d’accordo con qualcuno che non ti vede negli occhi sembra scoraggiante, ma il tatto e la fermezza ti aiuteranno. Prendere l’iniziativa sul fronte romantico ti porterà nella cerchia ristretta con la tua dolce metà.

Oroscopo 28 settembre: Capricorno

Qualunque cosa tu contribuisca oggi al lavoro conterà per la tua carriera. Per quanto riguarda il denaro, non sono previsti problemi. Un trekking o una faticosa attività all’aperto può rivelarsi faticoso, quindi non esagerare.

Oroscopo 28 settembre: Acquario

Una giornata perfetta è indicata con la famiglia. È probabile che un’uscita si riveli costosa, ma divertente. Sono possibili buone notizie sul fronte della proprietà.

Oroscopo 28 settembre: Pesci

Non puoi aderire all’idea di dare il via a un piano mal concepito. Sul fronte sociale, puoi unirti all’entusiasmo con il tuo partner per renderla una giornata piena di divertimento.

