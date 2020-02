Oroscopo 29 febbraio 2020: le stelle di sabato

Oggi è sabato, primo giorno del weekend e iniziamo col piede giusto grazie all’oroscopo del 29 febbraio 2020. Con il comportamento di stelle e pianeti, cerchiamo di determinare come andrà la giornata per tutti noi, in base al proprio segno zodiacale.

Ecco quindi le previsioni di oggi, 29 febbraio 2020, e i cambiamenti segno per segno rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 29 febbraio: Ariete

Eventi o l’arroganza altrui possono giustificare la tua posizione. Ancora, prima, fai alcune domande. C’è così tanto in transizione, che le cose non saranno come sembrano. Inoltre, con il tuo sovrano Marte che accentua sia i piani che ti sono cari sia i nuovi entusiasmanti progetti, il tuo tempo è molto meglio trascorso a concentrarti sui tuoi obiettivi piuttosto che a discutere dei diritti e dei torti dei piani e delle idee degli altri.

Oroscopo 29 febbraio: Toro

Gli ostacoli che hai affrontato e che continuerai ad affrontare potrebbero essere ingiusti. Tuttavia, a quanto sembra, ognuno è in qualche modo istruttivo, su questioni pratiche. Niente di tutto ciò è facile e, in effetti, alcune rivelazioni sono scoraggianti.

Oroscopo 29 febbraio: Gemelli

Anche se il periodo durante il quale il tuo sovrano Mercurio è retrogrado è rinomato per la confusione che scatena, ciò che stai imparando nel processo spiega molto. Stando così le cose, discuti in dettaglio le questioni alla base di quella confusione.

Oroscopo 29 febbraio: Cancro

I dilemmi che stai affrontando non sono così complicati ma, piuttosto, richiedono la collaborazione di una serie di individui il cui unico vero collegamento sei tu. Ciò significa, da un lato, chiedere loro favori ma, anche, esigere che lavorino insieme per porre fine a determinati dilemmi persistenti o cogliere opportunità elettrizzanti nella fase successiva.

Oroscopo 29 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 febbraio: Leone

Mentre alcuni individui possono dichiarare il proprio impegno o passioni condivise, le loro azioni suggeriscono il contrario. È vero, è un periodo caotico e potrebbero essere distratti da altri eventi o inseguimenti. Ma ciò che è più probabile è che stanno ripensando le loro priorità.

Oroscopo 29 febbraio: Vergine

Poiché il tuo sovrano Mercurio è retrogrado, sta innescando la tipica confusione. Ora, tuttavia, stai riconoscendo che alcune disposizioni un tempo solide devono cambiare e rapidamente. Questo significa ripensare anche il più piccolo dei dettagli.

Oroscopo 29 febbraio: Bilancia

Non ti dispiace andare avanti con richieste eccessive, purché rispetti i responsabili. Tuttavia, per settimane ti sei dovuto inchinare alla loro volontà. Mentre, spesso, gli eventi sono stati interessanti, ti stai chiedendo per quanto tempo continuerà.

Oroscopo 29 febbraio: Scorpione

Battute d’arresto o scontri con gli altri possono oscurare la tua vista. Non solo ora è il caso, i cambiamenti con cui hai a che fare sono così inaspettati e sconcertanti, sei tenuto a metterli in discussione.

Oroscopo 29 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 febbraio: Sagittario

Di solito non hai problemi con la confusione innescata da Mercurio retrogrado e, in effetti, spesso i suoi colpi di scena inaspettati portano a incontri emozionanti. Tuttavia, non tutti sono così accomodanti, specialmente quando sono coinvolti affari o denaro.

Oroscopo 29 febbraio: Capricorno

Se hai prestato molta attenzione alle inquietanti attività planetarie durante la prima parte dell’anno, invece di preoccuparti di cambiamenti dirompenti, li avrai riconosciuti come le potenziali scoperte che sono. Mentre è improbabile che i piani durino come inizialmente concepiti, anche i cambiamenti improvvisi sono di gran lunga migliori.

Oroscopo 29 febbraio: Acquario

Cambiamenti improvvisi nella tua vita. Il cielo indica che vale la pena esplorare anche i cambiamenti dirompenti. Ognuno sta portando a una svolta, tanto tempestiva quanto inaspettata.

Oroscopo 29 febbraio: Pesci

Eventi recenti ti hanno richiesto di ripensare gli elementi del tuo stile di vita e le disposizioni di lunga data che ritieni stabili. Mentre il tuo sgomento è comprensibile, i tempi stanno cambiando. Nel giro di pochi giorni, incontri, offerte o idee inaspettate suggeriranno cosa succederà.

