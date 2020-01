Oroscopo 29 gennaio 2020: anteprima di domani

Siamo già proiettati alle previsioni di domani, che possiamo analizzare grazie ai pronostici del 29 gennaio 2020. Dall’Ariete ai Pesci, ottimi consigli su come affrontare questa giornata, in base a come il cielo ha influenza su di noi.

Andiamo a vedere cosa accadrà con questo oroscopo del 29 gennaio 2020. Confrontandolo con i pronostici di oggi, vediamo cosa si può aggiungere rispetto ai consigli di domani di Paolo Fox.

Oroscopo 29 gennaio: Ariete

A volte può sembrare che tu sia troppo inflessibile per stare al passo con i tempi, ma oggi sorprenderai alcune persone per la rapidità con cui ti adatti alle mutevoli circostanze. Va anche bene, perché coloro che non si adattano potrebbero rimanere molto indietro.

Oroscopo 29 gennaio: Toro

Potresti pensare che la tua ultima idea sia infallibile, e forse lo è, ma se hai qualche possibilità di farla decollare dovrai convincere altre persone. Non puoi semplicemente supporre che otterrai il supporto di cui hai bisogno.

Oroscopo 29 gennaio: Gemelli

Potrebbe essere necessario stabilire le regole con qualcuno il cui atteggiamento nei confronti dei propri compiti, a casa o al lavoro, è un po ‘troppo schiacciante per i tuoi gusti. Fai sapere loro che se non sono pronti a farlo nel modo giusto li sostituirai con qualcuno che lo è.

Oroscopo 29 gennaio: Cancro

Potresti essere amorevole e indulgente per natura, ma alcune delle persone con cui avrai a che fare nei prossimi giorni non saranno affatto simpatiche. Non lasciare che la loro negatività ti raggiunga: mantieni alto il morale e sorridi spesso.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 29 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 gennaio: Leone

Anche se potresti essere un eroe per alcuni, non sembra che tutti siano colpiti dal tuo atteggiamento. Non sei obbligato a cambiare il tuo modo di adattarlo: sei quello che sei per una buona ragione cosmica, quindi sii quello che sei e goditelo.

Oroscopo 29 gennaio: Vergine

È giunto il momento di affrontare un problema di relazione che si trascina da troppo tempo. Prima devi accettare che non migliorerà da solo, quindi devi agire per assicurarti di tornare di nuovo sulla stessa lunghezza d’onda emotiva.

Oroscopo 29 gennaio: Bilancia

Potresti pensare di poter rimandare determinati compiti e doveri a tempo indeterminato, ma non stai prendendo in giro nessuno tranne te stesso. Ad un certo punto oggi devi mettere insieme i propositi ed agire.

Oroscopo 29 gennaio: Scorpione

Venere, pianeta dell’amore, ti rende facile esprimerti, ma altre influenze avvertono che le tue parole, per quanto dolci, potrebbero non suonare fedeli alle altre persone. Stupiscili con i fatti.

Aggiornamento alle 9.30

Oroscopo 29 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 gennaio: Sagittario

Il collegamento Marte-Nettuno di oggi potrebbe creare scompiglio con le tue emozioni, e il pericolo maggiore è di gran lunga attribuire troppa importanza a ciò che non è altro che una disputa minore. Solo perché qualcuno non è d’accordo con te non li rende nemici.

Oroscopo 29 gennaio: Capricorno

Sicuramente accendi le luci e divertiti stasera, ma non dimenticare che le persone dipendono da te per fare cose importanti. Rimani bloccato col tuo carico di lavoro oggi, quindi stasera sarai libero di seguire il tuo cuore.

Oroscopo 29 gennaio: Acquario

Sicuramente spingi per il successo, ma non spingere così forte da lasciarti aperto alle accuse che stai piegando le regole un po ‘troppo. I tuoi rivali cercheranno delle scuse per attaccarti pubblicamente. Non renderlo facile per loro.

Oroscopo 29 gennaio: Pesci

A volte puoi essere un po ‘troppo cauto per il tuo bene, ma ultimamente sei stato così avventuroso che gli altri si chiedono se hai avuto un trapianto di personalità! Oggi, ancora una volta, farai di tutto per dimostrare che sei uno dei motori e degli agitatori della vita.

Aggiornamento ore 12.30