Oroscopo 29 gennaio 2020: i pronostici di oggi

Anche per questo mercoledì torna l’oroscopo del 29 gennaio 2020. In base a come si muovono i soggetti celesti e la loro posizione rispetto alle costellazioni dello zodiaco, cerchiamo di capire che cosa potrà accadere a ciascuno di noi.

Vediamo come configurato allora l’oroscopo del 29 gennaio 2020 e che cosa è cambiato rispetto all’ultima analisi. Per la stessa giornata date poi un occhio anche alle previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo 29 gennaio: Ariete

C’è una linea sottile tra giudicare ed essere categoricamente giudicante. Percorri bene la linea quando critichi le azioni e non le persone che le stanno prendendo.

Oroscopo 29 gennaio: Toro

Solo perché stai scherzando non significa che sei un burlone. Cerca ogni occasione per alleggerire l’atmosfera per chi ti circonda. C’è saggezza nell’osservazione scherzosa e arguta.

Oroscopo 29 gennaio: Gemelli

Stai cercando un’arena per brillare e non devi guardare a lungo. Ciò che gli altri vedono come una sfida è la tua perfetta opportunità per allenare le tue abilità. Stasera, amicizie per affari o amore.

Oroscopo 29 gennaio: Cancro

Ti stai esprimendo tutto il giorno, hai un impatto o stai urlando nel vuoto? Non importa, ciò che conta di più è che stai parlando il tuo cuore.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 29 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 gennaio: Leone

Continui a credere che il meglio debba ancora venire. La tua fede non è sciocca – al contrario. Sarebbe stupido perdere il cuore ora quando stai quasi per sfondare.

Oroscopo 29 gennaio: Vergine

Ti senti come una versione leggermente potenziata di te stesso. Sei un umorista, un musicista con una canzone sulle labbra, un fashionista con un tocco.

Oroscopo 29 gennaio: Bilancia

Più di 400 anni fa, il saggio Erasmo disse: “Nella terra dei ciechi, un uomo con un occhio è il re”. Fai attenzione alle persone con solo un po ‘di visione che guida coloro che non ne hanno assolutamente nessuna.

Oroscopo 29 gennaio: ScorpioneLe amicizie si dirigono in uno strano territorio. Sembra che tu debba essere una buona manovra, ma potrebbe non essere la tattica migliore. Essere audaci è in realtà più sicuro che fare una mossa leggera.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 29 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 gennaio: Sagittario

Quando sei nel trambusto della città, puoi facilmente divertirti. Ma se non riesci ad arrivare in centro, potresti dover divertire gli altri invece – non abbastanza divertente per te.

Oroscopo 29 gennaio: Capricorno

Chiedere ciò di cui hai bisogno non è così facile per te. Cerca quelli che non hanno difficoltà a chiedere e segui l’esempio. È probabile che quello a cui ti avvicini piacerebbe aiutarti.

Oroscopo 29 gennaio: Acquario

Se la parte di finanziamento entrasse in gioco per giocare, saresti sulla buona strada. Vai avanti perché hai già i soldi per realizzare il tuo progetto.

Oroscopo 29 gennaio: Pesci

Presta attenzione a ciò che gli altri stanno dicendo. Potrebbe essere stato un ragazzo o una ragazza. Sei la persona giusta per creare qualcosa di glorioso dalle scorie.

Aggiornamento ore 12.30