Oroscopo 29 maggio 2020: le stelle di domani

Rieccoci, cari amici, per le previsioni in anteprima. Dopo aver visto i pronostici odierni, siamo già proiettati verso il futuro, per tutti i segni, con l’oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 29 maggio 2020, con le variaizoni rispetto alle previsioni di oggi

Oroscopo 29 maggio: Ariete

Evidentemente hai superato una sorta di prova sconosciuta perché un critico canta le tue lodi. Un detrattore ora è un sostenitore. Resta da vedere se ti piacerà o no.

Oroscopo 29 maggio: Toro

Stai entrando in uno dei migliori periodi dell’anno per amore. Aspettati qualcosa di più profondo di un “mi piace” e più lungo di un tweet.

Oroscopo 29 maggio: Gemelli

La guida viene visualizzata quando meno è previsto. Una conversazione avviene al momento e nel luogo giusti per farti ascoltare ciò che deve essere detto.

Oroscopo 29 maggio: Cancro

Non hai bisogno di una pelle spessa per affrontare le critiche. Ciò di cui hai bisogno è un buon senso dell’umorismo. Fai uscire il tuo domani per giocare.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 29 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 maggio: Leone

A chi importa distinguersi in mezzo alla folla quando brilli negli occhi di una persona cara?

Oroscopo 29 maggio: Vergine

Pensi di conoscere il tuo cuore, ma le stelle dicono il contrario. Sei sul punto di parlarti di qualcosa in cui dovresti entrare.

Oroscopo 29 maggio: Bilancia

Ogni tentativo di esprimerti produce uno sforzo non fa che rafforzare la tua convinzione. Forse sapevi quello che volevi da sempre.

Oroscopo 29 maggio: Scorpione

Il lavoro della tua vita è collegato allo scopo della tua vita? Gli sviluppi futuri ti daranno presto l’opportunità di colmare il divario.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 29 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 maggio: Sagittario

Quando è stata l’ultima volta che hai esaminato talenti trascurati che rimangono sullo scaffale? Presto incontrerai qualcuno che ti aiuterà a svilupparli.

Oroscopo 29 maggio: Capricorno

Stai attraversando un periodo in cui coprirai le spese degli altri. Non farli sentire in colpa per i debiti che ripagheranno completamente un giorno.

Oroscopo 29 maggio: Acquario

Qualcuno che hai sempre ammirato per la sua mente potrebbe provare a farti ammirare il corpo che lo accompagna.

Oroscopo 29 maggio: Pesci

Non ti senti apprezzato? Togli qualcosa dei gesti preferiti che fai senza che nessuno te lo chieda. I più cari sentiranno la mancanza.

Aggiornamento ore 10.00