Oroscopo 29 maggio 2020: le stelle di oggi

Buongiorno a voi e a tutti i segni zodiacali. Che giornata sarà quella odierna? Lo scopriamo subito, decifrando la situazione astrale di tutti con l’oroscopo di oggi.

Di seguito i pronostici di oggi, 29 maggio 2020, con le differenze rispetto alle previsioni di ieri.

Oroscopo 29 maggio: Ariete

Non avere fretta di dare la tua diagnosi su un problema persistente. Chi va in vacanza può visitare un luogo speciale e vivere esperienze uniche.

Oroscopo 29 maggio: Toro

Potrebbe essere necessario posticipare un viaggio con la famiglia. È meglio non entrare in alcuna controversia finanziaria in quanto potrebbe non essere risolta come vuoi.

Oroscopo 29 maggio: Gemelli

Aprire il tuo cuore ti farà sentire rinfrescato e ringiovanito. Un membro della famiglia ritorna dopo aver trascorso qualche tempo in zone lontane.

Oroscopo 29 maggio: Cancro

La mancanza di fiducia minaccia di rovinare le tue possibilità sul fronte professionale. Il coniuge potrebbe non essere in vena di negoziazioni.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 29 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 maggio: Leone

Qualcuno può lanciare consigli non richiesti. Le speranze di coloro che vogliono essere fortunati e innamorati rischiano di rallegrarsi.

Oroscopo 29 maggio: Vergine

Nonostante i dubbi, un anziano di famiglia mostra un notevole miglioramento della salute. È probabile che una buona notizia diffonda la felicità in famiglia.

Oroscopo 29 maggio: Bilancia

La condivisione di vecchi ricordi con un vecchio amico o parente si rivelerà terapeutica. La famiglia ti aiuterà a farti realizzare i tuoi sogni.

Oroscopo 29 maggio: Scorpione

Coloro che soffrono per lo stile di vita riusciranno a tenerlo sotto controllo. I viaggi possono essere nella tua mente per migliorare gli affari o per svagarti.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 29 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 maggio: Sagittario

Sarà difficile contrastare la tua conoscenza approfondita di una materia. Le giovani coppie sperimenteranno sicuramente un’esistenza felice.

Oroscopo 29 maggio: Capricorno

È probabile che riacquisti la tua attenzione sul lavoro e ti unisca nuovamente al gruppo di testa.

Oroscopo 29 maggio: Acquario

Il fronte finanziario cresce mentre la Dea della ricchezza mostra la sua benevolenza. Questo è il momento migliore per stabilire con fermezza la tua autorità sul lavoro.

Oroscopo 29 maggio: Pesci

È probabile che un’eccellente preparazione trovi qualche impennata. Puoi essere di umore romantico oggi, quindi organizza una cena a lume di candela!

Aggiornamento ore 10.00