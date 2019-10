Oroscopo 29 ottobre 2019: i pronostici per domani

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 29 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera del 28 ottobre 2019.

Oroscopo 29 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 29 ottobre: Ariete

Sii spietato oggi, sia con te stesso che con le altre persone. Potresti voler essere amichevole con determinate persone, ma se ostacolano le tue ambizioni, devi metterle da parte. In caso contrario, i tuoi sforzi potrebbero non essere all’altezza delle aspettative. Oroscopo 29 ottobre: Toro

Sì, in una certa misura dovrai ballare al ritmo di qualcun altro oggi, ma no, ciò non significa che non avrai voce in capitolo su ciò che accade. La tua voce è importante quanto quella di chiunque altro, e i tuoi amici e colleghi di lavoro lo sanno istintivamente.

Oroscopo 29 ottobre: Gemelli

Avrai la possibilità di fare una buona impressione sul fronte del lavoro oggi e devi afferrarlo con entrambe le mani. I pianeti avvisano se esiti anche solo per un momento in cui un rivale potrebbe intervenire e anticiparti nella corsa per salire.

Oroscopo 29 ottobre: Cancro

In nessun caso dovresti allontanarti dai tuoi bisogni e desideri oggi. Una luna nuova nel tuo compagno Segno d’acqua dello Scorpione significa che non devi fare affari per avere successo – al contrario, farai molto meglio se lo farai da solo.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 29 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 ottobre: Leone

Indipendentemente da ciò che avevi programmato di fare nelle prossime 24 ore, se i tuoi cari e i tuoi parenti volessero fare qualcosa di diverso, sarebbe saggio soddisfare le loro esigenze. Solo una volta, lascia che decidano a quali giochi giocherai. Oroscopo 29 ottobre: Vergine

Devi parlare e dire il tuo pezzo. Ad alcune persone potrebbe non piacere il tuo modo rumoroso e eccessivamente assertivo, ma puoi permetterti di ignorarli perché quelli che contano davvero saranno colpiti dal tuo alzarsi e andare. Quindi alzati e grida!

Oroscopo 29 ottobre: Bilancia

Ci sono alcune forti emozioni in gioco nel tuo mondo al momento e la luna nuova di oggi le metterà a fuoco. Ricorda, solo perché qualcuno si comporta da matto non significa necessariamente che siano matti. Forse è solo un atto per ingannarti.

Oroscopo 29 ottobre: Scorpione

Ogni giorno può essere un nuovo inizio e la luna nuova nel tuo segno rende questo il giorno in cui puoi, se lo desideri, ricominciare con una coscienza pulita e una lavagna vuota. Ascolta ciò che la tua voce interiore sta cercando di dirti, quindi agisci in modo deciso.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 29 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 ottobre: Sagittario

Non è da te rifuggire le luci della ribalta, ma una luna nuova nell’area più segreta della tua mappa significa che potresti preferire di stare all’ombra oggi. Da lì puoi capire cosa sta realmente succedendo, al contrario di ciò che gli altri affermano stia succedendo.

Oroscopo 29 ottobre: Capricorno

Se fai uno sforzo per comunicare con qualcuno con cui non vai sempre d’accordo, potresti essere sorpreso di scoprire che in realtà hai molto in comune. La tua visione della vita è simile ma tendi ad esprimerla in diversi modi, tutto qui.

Oroscopo 29 ottobre: Acquario

Non devi cedere alle pressioni oggi, specialmente sul fronte del lavoro e specialmente quando hai a che fare con persone che hanno il potere e l’influenza per renderti la vita difficile. Ti rispetteranno di più se ti alzi e ti alzi. Oroscopo 29 ottobre: Pesci

Se hai pensato di passare dal tuo ambiente attuale, puoi portarlo ad un altro livello oggi cercando in realtà un altro posto dove stare. Un cambiamento è buono come un riposo, quindi non aver paura di camminare e camminare lontano.

Aggiornamento ore 9.00