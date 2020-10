Oroscopo 29 ottobre 2020: i pronostici di domani

Ci ritroviamo ancora una volta per non farci sorprendere dalle previsioni astrologiche, in anteprima rispetto alla prossima giornata. Andiamo a vedere tutti i suggerimenti in merito al nuovo oroscopo di domani.

Ecco i pronostici di domani, 29 ottobre 2020, con le differenze fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 29 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 29 ottobre: Ariete

Il Sole entra nel segno di tuo fratello Scorpione. Ciò significa che dovrai affrontare i problemi emotivi delle persone per un mese. Dai loro un nuovo ascolto.

Oroscopo 29 ottobre: Toro