Oroscopo 29 settembre 2020: i pronostici di domani

Ci ritroviamo per rimescolare le carte e vedere che cosa ci riserva il futuro. Per tutte le anticipazioni in base al vostro segno, ecco a voi il nuovo oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 29 settembre 2020, per i cambiamenti fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 29 settembre: Ariete

Essere in contatto con la realtà ma non vincolarla: questo è il punto debole esistenziale che colpirai. Sarai un attore sul palco, fingendo senza mai perdere di vista il fatto che questo è solo un ruolo.

Oroscopo 29 settembre: Toro

La domanda del giorno: se sapessi che tutto ciò che hai dato a una persona sarebbe passato a qualcun altro, cambierebbe le tue offerte? E se sì, come?

Oroscopo 29 settembre: Gemelli

Ci sono buone e brutte sorprese, eppure non preferiresti davvero nessuna sorpresa. Preferisci che le persone facciano come te, vale a dire, impostare un’aspettativa e poi mantenerla!

Oroscopo 29 settembre: Cancro

Avrai la sensazione di molti sentimenti che accadono contemporaneamente, e quelli più rumorosi passeranno. La vita diventa più interessante una volta che gestisci quei sentimenti forti e ti assumi le sfumature.

Aggiornamento 7.15

Oroscopo 29 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 settembre: Leone

C’è un’arte per capire in quali problemi entrare. Qualunque cosa tu faccia, ti toccherà, ti modellerà e alla fine ti definirà. Allora, cosa qui è veramente tuo?

Oroscopo 29 settembre: Vergine

Non puoi togliere un campanello. Qualcuno vicino a te non sarà in grado di resistere all’impulso, anche se suonare quel campanello è essenzialmente sbagliato. Non è utile, poiché non c’è emergenza.

Oroscopo 29 settembre: Bilancia

Le persone sentono cose diverse in luoghi diversi. Anche tu sei un luogo, un luogo vagabondo con la sua atmosfera emotiva. Ovunque tu vada, porti il tuo tempo con te.

Oroscopo 29 settembre: Scorpione

Nel mondo digitale, impari aspetti dell’essere di una persona che sono, essenzialmente, astratti. Ci sono molte opzioni digitali e tuttavia, realisticamente, non c’è alcun sostituto per condividere una vicinanza con un’altra persona.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 29 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 settembre: Sagittario

Non esiste un’opzione perfetta. Ognuno ha vantaggi e insidie. Non conoscere una trappola ti tiene nella paura. Quindi, quando inciampi nella fossa, apprezza quello che è successo. È meglio sapere.

Oroscopo 29 settembre: Capricorno

Hai una memoria stellare in questi giorni, ma tenere dei registri è ancora molto importante. Scrivere, scattare foto e altro ti aiuta a mantenere le cose dritte e libera la tua energia mentale per cose più importanti.

Oroscopo 29 settembre: Acquario

Non sottovalutare il potere del contesto, che riguarda soprattutto l’ambiente. È più facile comportarsi bene in un ambiente che non tiene tentazioni.

Oroscopo 29 settembre: Pesci

Inizi a vedere te stesso come una nuova persona. Diventerai quello che sei nella tua mente. Sii audace. Prova nuove visioni. Puoi sempre cambiare idea in seguito.

Aggiornamento ore 9.00