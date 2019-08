Oroscopo 3 agosto Branko: i consigli delle stelle

L’oroscopo di Branko ritorna. Ecco le previsioni dell’astrologo per il 3 agosto: le previsioni delle stelle, rispetto a quanto anticipato da Paolo Fox, con l’oroscopo firmato dall’astrologo.

Oroscopo 3 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 3 agosto Branko: Ariete

Divertimenti, amore, nuovi incontri e progetti. Magari progetti che poi non perseguirete, che tra pochi giorni vi sembreranno assurdi o semplicemente poco interessanti. Intanto, però… quanto entusiasmo! I Gemelli trovano in voi un partner attento e affidabile, il Capricorno apprezza la vostra intelligenza.

Oroscopo 3 agosto Branko: Toro

Non sarà una settimana difficile se imparerete a lasciarvi scivolare addosso le beghe tra vicini e parenti. Che discutano gli altri, se vogliono, non voi. Rilassatevi, divertitevi e andate a ballare! Se volte conquistare quel Gemelli dovete dimostrare di avere senso dell’umorismo. Bene con il Sagittario.

Oroscopo 3 agosto Branko: Gemelli

Possono presentarsi all’improvviso occasioni di lavoro che non dovrete perdere e, altrettanto inaspettati, possono esserci incontri con persone che vi faranno battere forte il cuore. Viaggi eccitanti. Il Cancro non si fida troppo di voi, e forse neppure lo Scorpione ma… vi amano. Tenerezza con Bilancia.

Oroscopo 3 agosto Branko: Cancro

C’è qualcosa che soltanto voi potete decidere, perché ora vedete più chiaro degli altri e, soprattutto, vedete più lontano. Prendete le redini e assumetevi la responsabilità di una scelta. Amore super. Affascinati da un Leone, sconcertati da uno Scorpione, delusi da una Bilancia che vi pare senza carattere.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 3 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 agosto Branko: Leone

Mercurio in Cancro complica un po’ il settore lavorativo, Marte in Leone vi rende impazienti e aggressivi. Restate calmi perché l’unico pericolo all’orizzonte è quello di essere troppo impulsivi e correre così dei rischi. Vergine e Bilancia sono adesso sulla vostra stessa lunghezza d’onda, ma purtroppo non lo è l’Acquario.

Oroscopo 3 agosto Branko: Vergine

Giornate piacevoli con amici e familiari, che sono più disponibili e affettuosi del solito, e con posti nuovi da esplorare o semplicemente da vedere (da un parco naturale a un negozio dove fare acquisti). Vi piace molto uno Scorpione che però non vi capisce. Non siate troppo esigenti con Gemelli e Capricorno.

Oroscopo 3 agosto Branko: Bilancia

Sì alla mondanità, alle feste e alle ore piccole. Avete bisogno di fare cose sciocche, di non pensare ai problemi e di prendervi una vera vacanza da tutti gli impegni. Le cure estetiche danno ottimi risultati. Abbandonatevi al romanticismo con i Gemelli e la Vergine. Un sogno da condividere con Pesci o Capricorno.

Oroscopo 3 agosto Branko: Scorpione

Siate prudenti, sempre. Tre pianeti in Leone con Urano in Toro non consentono distrazioni, rischi, sciocche gare di coraggio e incoscienza. Per il resto, queste sono davvero giornate eccitanti… e passionali! Un Leone ha dei sospetti su di voi. Un Sagittario vorrebbe qualcosa di più di un’amicizia. Ok con Pesci.

Aggiornamento ore 11.00

Oroscopo 3 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 agosto Branko: Sagittario

Idee, incontri, soluzioni. Ora ragionate (e vi muovete) a tutto campo, e in modo efficace. In questi giorni potete prendere decisioni importanti, fare scelte, crearvi nuovi rapporti, amare con intensità. Rapporti intensi con Ariete, Gemelli e Leone. Toro e Scorpione sono dei magnifici compagni di viaggio.

Oroscopo 3 agosto Branko: Capricorno

Le relazioni saranno eccitanti, profonde, mai noiose. Oppure… non saranno: nel senso che adesso allontanerete senza alcun rimpianto le persone che non vi danno né spunti intellettuali né emozioni.Dichiaratevi a un Toro. Passione con Leone e Scorpione. Un Cancro cerca di crearvi problemi, bloccatelo!

Oroscopo 3 agosto Branko: Acquario

L’unica cosa da fare è partire. Per mete lontane o per qualche posticino anche vicino casa in cui nessuna seccatura e nessun seccatore possano raggiungervi. No al gioco, alle imprudenze e alle ambiguità. Un Ariete può aiutarvi a risolvere una questione. Incontri strani con Vergine e Bilancia. Bene con Pesci.

Oroscopo 3 agosto Branko: Pesci

Se siete in vacanza vi godrete tanti amici vecchi e nuovi, e se il cuore è libero forse ci sarà più di un incontro. Ma se state lavorando o cercate opportunità professionali, il momento è veramente bello. L’Ariete vi ama e vi… teme: non ve ne siete accorti? Chiedete un favore a un altro Pesci. Ok con Cancro.

Aggiornamento ore 13.00