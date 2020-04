Oroscopo 3 aprile 2020: le stelle di oggi

Siamo arrivati a venerdì, e tutti pensano già al weekend. Prima però c’è da pensare a questa giornata, vedere cosa i pianeti hanno preparato per noi e come affrontare il tutto. Lo scopriamo come di consueto con l’oroscopo di oggi.



A seguire tutti pronostici di oggi, 3 aprile 2020, segnalandovi per un confronto l’oroscopo di ieri.

Oroscopo 3 aprile: Ariete

C’è un progetto di gruppo nelle opere e ogni persona ha esigenze diverse. Non lasciare che la conversazione si concentri sugli ego coinvolti. Invece, tieni traccia delle cose puntando tutte le energie verso la risoluzione dei problemi.

Oroscopo 3 aprile: Toro

I sogni sono stati chiamati cartoline da un altro mondo, un paesaggio interiore in cui si parla una lingua diversa. La parte sveglia e ragionevole di te potrebbe spezzare parte di questo codice inconscio oggi.

Oroscopo 3 aprile: Gemelli

Sarebbe facile incolpare le circostanze per le cose che non hai tempo per oggi, ma questo va contro il tuo senso di responsabilità. Invece, farai ulteriori sforzi per dare la priorità a ciò che conta per te.

Oroscopo 3 aprile: Cancro

Le persone non familiari sono molto più facili da leggere dopo aver abbandonato tutte le ipotesi e rilasciato la necessità di correre a una valutazione. Poni invece delle domande.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 3 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 aprile: Leone

Sebbene tu possa dubitare del tuo percorso, non tornare indietro. Marcia in avanti. Lo scenario migliorerà in anticipo. Il momento di cambiare è quando sei sicuro. Concediti la libertà di giocare con le idee.

Oroscopo 3 aprile: Vergine

Puoi occupare il presente senza essere lì. La tua realtà interna è costantemente rivolta al futuro, al passato o ai regni in cui esistono opinioni e storie. Portarti al momento presente richiede uno sforzo.

Oroscopo 3 aprile: Bilancia

Apprezzi le ore facili e deliziose ma non ti aspetti che ogni momento sia un’avventura fluida. Questo ti aiuta ad affrontare le sfide senza lo stress e il dramma che deriva dal pensare che le cose dovrebbero essere diverse.

Oroscopo 3 aprile: Scorpione

Se avessi tutti i soldi che potresti spendere, allora continueresti a fare questo lavoro che stai facendo oggi? In caso contrario, quale lavoro saresti ancora disposto a fare? Un lavoro che ami non ti sembrerà affatto un lavoro.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 3 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 aprile: Sagittario

Cosa dovresti fare con i pensieri e le azioni che si svolgono a scopi incrociati con ciò che vuoi? Lasciali cadere. Decidi cosa fare e poi dì a te stesso che è buono come fatto.

Oroscopo 3 aprile: Capricorno

Le routine della tua giornata sono la base della tua felicità. Qualsiasi passo per modificarli, anche leggermente, verso il pensare e sentirsi meglio, col tempo, farà una grande differenza.

Oroscopo 3 aprile: Acquario

Casualmente metterai la tua proposta sul tavolo. Puoi considerare di lasciare che le persone diano un’occhiata all’accordo dicendo loro che non è disponibile. Tutte le persone vogliono ciò che non possono avere.

Oroscopo 3 aprile: Pesci

C’è qualcosa nel modo in cui comunichi con i tuoi cari che non può essere duplicato. Sei speciale. Sappi questo e aspetta che il tuo personale continui a tornare per quello che solo tu puoi offrire.

Aggiornamento ore 10.00