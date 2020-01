Oroscopo 3 gennaio 2020: i pronostici di domani

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 3 gennaio 2020, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 3 gennaio 2020? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per domani ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di oggi.

Oroscopo 3 gennaio: Ariete

Puoi preferire l’azione per parlare ma c’è ancora spazio per le parole e ciò che scegli di dire oggi sarà altrettanto importante di quello che scegli di fare. Stupisci le persone in posizioni di potere con le tue conoscenze e anche il tuo ingegno.

Oroscopo 3 gennaio: Toro

Con il pianeta Mercurio collegato al pianeta fortuna Giove oggi non sbaglierai un passo a casa o al lavoro. Sforzati di conquistare quelle persone che di solito non ti supportano. Potresti essere sorpreso di quanto siano desiderosi di compiacere.

Oroscopo 3 gennaio: Gemelli

Al momento hai troppe opzioni e per questo continui a tagliare, cambiare e non arrivare da nessuna parte. Decidi cosa è più importante per te e seguilo fino a quando non è fatto. Fai una cosa davvero bene piuttosto che parecchie cose male.

Oroscopo 3 gennaio: Cancro

Oggi le decisioni difficili ti verranno facilmente, principalmente perché la paura di sbagliarti e sembrare sciocco è finalmente scomparsa. Il modo migliore per andare avanti è attraverso tentativi ed errori, quindi se non lo fai bene la prima volta continua ad andare avanti.

Oroscopo 3 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 gennaio: Leone

Nel momento in cui smetti di mettere in discussione ciò che stai facendo e perché è il momento in cui inizi a perdere slancio, continua così come sei e non lasciare che i dubbi si insinuino nella tua mente. Cerca sempre di dare l’impressione di sapere esattamente cosa stai facendo.

Oroscopo 3 gennaio: Vergine

Un potente legame tra Giove e il tuo pianeta dominante Mercurio significa che sai, in fondo, che qualunque cosa a cui rivolgi la tua mente ora funzionerà per il meglio. La tua capacità di ignorare le battute d’arresto e di proseguire verso il tuo obiettivo sarà ammirata da tutti.

Oroscopo 3 gennaio: Bilancia

Potresti essere incline a tacere per non turbare le persone che ami, ma è davvero la scelta giusta? Forse sarebbe meglio far loro sapere cosa pensi davvero, in modo da poter discutere della questione e poi, si spera, andare avanti insieme.

Oroscopo 3 gennaio: Scorpione

Fai uno sforzo per uscire nel mondo e parlare con le persone, sia quelli che già conosci e quelli che incontri per la prima volta. Potresti essere sorpreso di scoprire che le tue idee, per quanto controverse possano essere, scendono molto bene.

Oroscopo 3 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 gennaio: Sagittario

Ciò che impari oggi potrebbe non piacerti, ma ti formerà e questo è molto più importante. Secondo i pianeti devi riconoscere che non tutti condividono il tuo rispetto per la verità o la realtà.

Oroscopo 3 gennaio: Capricorno

I concetti e le idee che hai trovato difficili da capire nelle ultime settimane ti verranno facilmente ora e presto li spiegherai agli altri man mano che diventerai l’esperto di riferimento. Non dimenticare che la spiegazione più semplice è spesso la più accurata.

Oroscopo 3 gennaio: Acquario

Con un insolito grado di attività cosmica che si svolge nell’area più sensibile della tua configurazione astrale, non è una sorpresa che tu abbia la tendenza a temere il peggio, ma ci sono anche molti buoni motivi per essere positivi sulla vita. Uno di questi motivi ti delizierà oggi.

Oroscopo 3 gennaio: Pesci

Anche se sei il tipo di Pesci che preferisce attenersi a ciò che conosce e di cui si fida, oggi sarai estremamente avventuroso, specialmente nel tuo modo di pensare. Consenti alla tua mente di accogliere una gamma completamente nuova di idee. Nessuna opinione è da considerarsi vietata.

