Oroscopo 3 luglio 2020: le previsioni di oggi

Buongiorno cari amici degli astri, ancora una volta siamo pronti per fare la nostra consueta disamina su stelle e pianeti. Per sapere cosa accadrà, ecco il nuovo oroscopo di oggi.

Al solito vi ricordiamo che i pronostici di oggi, 3 luglio 2020, sono disponibili per un confronto con le ultime previsioni.

Oroscopo 3 luglio: Ariete

Se lo desideri, puoi ignorare gli oppositori, ma le loro preoccupazioni sono ancora valide. Sarebbe nel tuo interesse risolvere le cose.

Oroscopo 3 luglio: Toro

A volte quando vivi per troppo tempo con un’idea, pensi che parli da solo. Presentalo alle persone come se lo stessi inventando per la prima volta e le conquisterai.

Oroscopo 3 luglio: Gemelli

Ciò che gli altri riferiscono non corrisponde a quello che sai. Questa disparità significa che qualcosa non va. Devi scoprire di cosa si tratta.

Oroscopo 3 luglio: Cancro

Una persona amata fa qualcosa che hai detto di non fare e finisce in difficoltà. Devi sorvolare, perché questa persona lo sa già di essere in torto.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 3 luglio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 luglio: Leone

Devi sapere se qualcuno può consegnare o meno, quindi chiedi. È audace, ma qualcosa di meno di una semplice risposta dimostra che si sta bloccando.

Oroscopo 3 luglio: Vergine

Non andare in rabbia con la tua prima reazione. Lascia che la tempesta si svolga per prima e vedi se è solo confinata in una stanza.

Oroscopo 3 luglio: Bilancia

Un amico sta attraversando un momento difficile. Potresti non avere la risposta che cerca, ma hai molta esperienza e saggezza da offrire.

Oroscopo 3 luglio: Scorpione

Prova a pensare a qualcosa che solo tu puoi portare al tavolo. Potresti trovare un’ambientazione che ti sta aspettando.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 3 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 luglio: Sagittario

Ricontrolla i fatti perché alcuni dettagli sono stati aggiunti dall’ultima volta che hai parlato. Non vuoi citare capitoli e versi solo per scoprire che la canzone è cambiata.

Oroscopo 3 luglio: Capricorno

Gli sviluppi nelle prossime tre settimane mostrano che passerai dalla consegna della parte meno nobile alla parte migliore di essa.

Oroscopo 3 luglio: Acquario

Per quanto ti riguarda, non vi è alcuna disputa sulle finanze. Spetta all’altra parte dimostrare il suo ruolo, quindi faglielo provare.

Oroscopo 3 luglio: Pesci

Tu e un boss avete opinioni diverse sul vostro valore. Ironia della sorte, la stima di questa persona potrebbe essere superiore alla tua.

Aggiornamento ore 10.00