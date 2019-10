Oroscopo 3 ottobre 2019: le previsioni della giornata

Torna l’oroscopo per la giornata del 3 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera del 2 ottobre 2019.

Oroscopo 3 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 3 ottobre: Ariete

L’attività cosmica nel tuo segno opposto significa che devi abituarti all’idea che i tuoi cari abbiano più voce in capitolo di quanto vorresti. Nella pienezza del tempo li ringrazierai per il loro contributo. Per ora, basta sopportarlo. Oroscopo 3 ottobre: Toro

Hai ancora una serie di attività da completare e prima di iniziare con esse, prima avrai finito. Il sole nell’area di lavoro della tua carta aumenterà il tuo entusiasmo, ma avverte anche che non devi bruciarti.

Oroscopo 3 ottobre: Gemelli

Il Sole in Bilancia in questo periodo dell’anno rende tutto possibile, almeno per te, quindi smetti di sentirti dispiaciuto per te stesso e inizia a mettere in pratica le tue idee. Dimentica ciò che è andato storto in passato, perché lo compenserai in futuro.

Oroscopo 3 ottobre: Cancro

Dovresti trovare abbastanza facile far sapere ai tuoi cari come ti senti oggi. Il cancro può essere un segno sensibile e segreto, ma non è una scusa per mantenere le emozioni imbottite dentro di te. Non aver paura di discutere delle tue paure.

Oroscopo 3 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 ottobre: Leone

Sarebbe un errore rifiutare un invito sociale semplicemente perché al momento hai così tanto lavoro in movimento. Puoi facilmente fare spazio per attività divertenti oggi, semplicemente riorganizzando il tuo programma. Stai facendo troppo così com’è. Oroscopo 3 ottobre: Vergine

Istintivamente sai che devi prendere sul serio la situazione del tuo flusso di cassa, ma non sei sicuro di come procedere. Gli eventi di oggi ti indicheranno la giusta direzione e dopo tutto ciò che dovrai fare è imparare a spendere meno. Facile vero?

Oroscopo 3 ottobre: Bilancia

Il sole nel tuo segno significa che ora dovresti navigare lungo l’autostrada della vita in marcia migliore. Fai solo ciò che ti è facile e non preoccuparti se gli altri dicono che stai trascurando i problemi importanti, perché non sono lontani per te!

Oroscopo 3 ottobre: Scorpione

Potresti non essere il tuo solito io fortunato in questo momento, ma va bene. In questo periodo dell’anno, più di molti altri, hai la tendenza a ritirarti dentro di te e a meditare sul significato della tua esistenza. E sì, c’è un significato: pensaci bene.

Oroscopo 3 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 ottobre: Sagittario

Potrebbe sembrare che tu sia impostato secondo le tue modalità, ma ora sorprenderai un bel po ‘di persone per la facilità con cui ti adatti alle mutevoli circostanze. Ma non pensare che DEVI adattarti. È la tua vita e la tua scelta – e devi vivere con le conseguenze.

Oroscopo 3 ottobre: Capricorno

Comportati come se le persone importanti stessero guardando ogni tua mossa, perché è molto probabile che lo siano. Il Sole nell’area del diagramma che regola la tua reputazione avverte che tutto ciò che dici e fai deve aggiungere al tuo stato, non diminuirlo.

Oroscopo 3 ottobre: Acquario

Il Sole nel tuo segno aereo della Bilancia in questo periodo dell’anno ti fa sentire più vivo e più avventuroso del solito. Se hai voglia di una breve vacanza o anche di una vacanza più lunga, ora è il momento di prenderla, o almeno di iniziare a fare piani. Oroscopo 3 ottobre: Pesci

Secondo i pianeti che hai vissuto in terre fantastiche nelle ultime settimane e devi essere un po ‘più realistico riguardo ai tuoi obiettivi e alle tue ambizioni. Non ascoltare ciò che gli altri ti dicono, ascolta il tuo cuore e la tua testa. La guida di cui hai bisogno viene dall’interno.

