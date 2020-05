Oroscopo 30 maggio 2020: le previsioni in anteprima

Ci ritroviamo qui, cari amici dell’oroscopo, per saperne di più sul weekend che è alle porte e in particolare la giornata di domani, sabato. Vediamo cosa ci prospettano i pianeti con l’oroscopo di domani.

Nell’articolo tutti i pronostici di domani, 30 maggio 2020, con le variazioni fino alle previsioni odierne.

Oroscopo 30 maggio: Ariete

Non sentirti male per essere colto alla sprovvista. Eri così abituato alle complicazioni in un’area della tua vita che non avresti mai pensato di cercare altrove.

Oroscopo 30 maggio: Toro

Tutto ciò che era in alto è inattivo e ciò che era in basso sta volando in alto. Cerca di non perdere l’appuntamento con il cielo.

Oroscopo 30 maggio: Gemelli

Pensavi di poter semplicemente raccogliere i pezzi e andare avanti, ma lascia quei pezzi proprio dove sono perché ti stai imbarcando in una direzione completamente nuova.

Oroscopo 30 maggio: Cancro

Non essere sorpreso se qualcuno è poco affidabile. I segnali erano lì da sempre. Farai meglio a scoprirlo ora che dopo.

Oroscopo 30 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 maggio: Leone

Quello che ti serviva era un controllo della realtà. Il cielo offre il brusco risveglio necessario per farti andare e venire.

Oroscopo 30 maggio: Vergine

Non trattare una crisi come se fosse solo un altro problema che deve essere risolto. Questo potrebbe essere il tuo mezzo di salvezza.

Oroscopo 30 maggio: Bilancia

Ascolta ciò che qualcuno ha da dire. Nei tuoi sforzi per mantenere la pace, potresti far rispettare le regole che dovrebbero essere cambiate.

Oroscopo 30 maggio: Scorpione

Qualcosa potrebbe essere stato strappato via all’ultimo momento, ma c’è un premio di consolazione se sei disposto a riscuoterlo.

Oroscopo 30 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 maggio: Sagittario

Preparati per un altro giro sulla ruota della fortuna. Ciò che è stato giù sarà su e viceversa. Potrebbe essere necessario fino al 7 giugno per risolvere le cose.

Oroscopo 30 maggio: Capricorno

Sei infastidito dal fatto che hai dovuto girare in tondo solo per finire dove hai iniziato, ma almeno sei arrivato!

Oroscopo 30 maggio: Acquario

Nessuno può essere più sorpreso di te dal fatto che stai cambiando una posizione saldamente stabilita, ma ciò dimostra solo quanto sei impegnato a fare la cosa giusta.

Oroscopo 30 maggio: Pesci

Un rivale non è il problema. È la tua insicurezza. Proiettandolo su chiunque lo porterà, crea solo una casa di specchi che può rivelarsi impossibile da sfuggire.

