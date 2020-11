Oroscopo 30 novembre 2020: i pronostici di oggi

Buongiorno a tutti voi, anche in questa giornata non ci facciamo mancare l’analisi del quadro astrologico, con il nuovo oroscopo di oggi.

Di seguito i pronostici di oggi, 30 novembre 2020, con le variazioni fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 30 novembre: Ariete

Un ex amico si è davvero riformato? Improbabile. Ma dal momento che spetta a questa persona dimostrare di essere cambiato, perché non estendere il beneficio del dubbio?

Hai bisogno del supporto di un manager burbero se vuoi portare avanti un progetto. Fai la tua migliore presentazione. Potresti essere sorpreso.

Oroscopo 30 novembre: Gemelli

Hai pensato che qualcuno fosse un cinico spudorato. Questa persona ha pensato lo stesso di te. Oggi scoprite entrambi che lati di cui nessuno sapeva l’esistenza.

Oroscopo 30 novembre: Cancro

Abituato a seguire gli ordini, è difficile vedere che sei in grado di chiamare i colpi. Prendi la mira e spara.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 30 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 novembre: Leone

Scegliere di essere un realista invece che un idealista è come mettere il carro davanti ai buoi. Sei guidato dagli entusiasmi. Dai loro libero sfogo.

Oroscopo 30 novembre: Vergine

Non dare per scontato il peggio. Sì, il tuo caso potrebbe essere su ghiaccio sottile ma non è una causa persa. Le persone simpatizzano con il tuo stato di perdente.

Oroscopo 30 novembre: Bilancia

Le tue due “vite” separate stanno per convergere, ma questa non sarà la collisione che temi. Semmai vedrai come si incastrano.

Oroscopo 30 novembre: Scorpione

Non è facile aiutare qualcuno che è così immeritevole. Ma le buone azioni non si basano sull’aspettativa di reciprocità. Si tratta di incoraggiare la natura migliore delle persone.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 30 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 novembre: Sagittario

Le decisioni difficili stanno diventando più facili da prendere. Ma questo significa che stai diventando cinico? No. Stai solo diventando più saggio con l’età.

Oroscopo 30 novembre: Capricorno

È una sfida non sudare per le piccole cose, ma ora è il momento migliore per esercitarsi. Imparare a rilassarsi è più difficile di quanto sembri.

Oroscopo 30 novembre: Acquario

Dai più significato alle motivazioni di qualcuno di quanto non sia il caso. Questa è una volta in cui dovresti prendere le cose al valore nominale.

Oroscopo 30 novembre: Pesci

A volte essere fuori dalla tua profondità non è poi così male perché ti costringe a fare nuove cose per raggiungere i tuoi obiettivi. Inoltre, non è che tu abbia molta scelta.

Aggiornamento ore 9.00